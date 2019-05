Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, care in luna februarie a fost arestat, alaturi de fratele lui, sub acuzatia ca ar fi ucis un barbat de 71 ani din Bistrita, s-a spanzurat in Centrul de retinere si arestare preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, potrivit datelor comunicate presei de…

- Un barbat de 32 de ani din comuna Ladesti a fost retinut de politisti duminica, dupa ce i a povestit unui vecin de al sau ca si a omorat concubina, in varsta de 72 de ani, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, cel care a…

- O crima a avut loc, seara trecuta, in comuna Puchenii Mari din Judetul Prahova, fapta fiind anuntata chiar de cel care a comis-o, potrivit unor surse judiciare.Un barbat de 47 de ani a sunat la 112 si a anuntat ca, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, l-ar fi omorat pe tatal sau,…

- Un polițist din Bistrița-Nasaud a fost trimis in judecata, in luna februarie, de procurori, sub acuzația de infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicitații. Dupa trei ani de ancheta, polițistul și-a recunoscut faptele și a incheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovației.…

- Un suspect a fost reținut de polițiști dupa oribila crima de pe Strada Garii, din Baia Mare. Potrivit polițiștilor, un barbat de 41 de ani ar fi autorul masacrului iar acesta a fost identificat și reținut in cursul zilei de marți. Suspectul a fost de acord sa fie internat in spitalul de psihiatrie pentru…

- Polițiștii oradeni au dentificat și cercetat doi tineri de 18 și 19 ani, ambii din municipiul Oradea și un altul de 24 de ani, din comuna Chișlaz, banuiți de comiterea infracțiunilor de talharie calificata, acces ilegal la sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos.…