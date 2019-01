Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Magura Cisnadie a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, de formatia germana SG BBM Bietigheim, cu scorul de 34-20 (16-13), in a doua partida din Grupa A a Cupei EHF, scrie news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost Boljevici 13 goluri, pentru gazde,…

- Cu „sacii in caruta” dupa esecul Stelei, care i-a asigurat accesul in grupa rosie, SCM Timisoara nu a facut un meci stralucit pe terenul codasei Dinamo, singura formatie din grupa A fara succes. „Leii” au castigat la limita, dupa un final cu suspans dupa ce au revenit pe tabela, scor 87-85. Primul sfert…

- Optimile de finala ale Cupei Regelui anunța dueluri interesante. Real Madrid, care ocupa locul 4 in La Liga, va intalni Leganes, formația de pe poziția a 16-a. Madrilenii nu au amintiri placute cu Leganes, echipa care a eliminat Realul din Cupa in sferturi, in sezonul trecut. Barcelona, liderul din…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va juca, astazi, de la ora 17, in sala „Gheorghe Baritiu“ din Turda, impotriva echipei gazde Potaissa, intr-o partida contand pentru etapa a Xlll-a a Ligii Nationale. Partida este transmisa in direct, pe TVR 1. Formatia de pe litoral se afla intr-o…

- Sambata, 1 decembrie, de la ora 10, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in sala mare a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, va avea loc a patra editie a „Cupei 1 Decembrie” la haltere, editia a IV-a. Competitia este destinata micilor halterofili, legitimati la cluburile din judet: LPS „Nicolae…

- Debutul brusc al iernii a luat prin surprinde numeroase echipe din Romania, printre care și Sepsi, care are probleme importante inaintea jocului de sambata cu Astra Giurgiu, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport de la ora 16:00. Terenul de la Sfantu Gheorghe…

- Dupa 15 ani neintrerupți in prima liga, CSM Roman dispare de pe harta handbalului. Formația moldoveana era dupa 7 etape in Liga Naționala, pe penultimul loc in clasament, neavand nici un punct, la fel ca și ultima clasata, U Cluj Napoca. ...

- Echipa de rugby CS Navodari a castigat meciul jucat astazi in deplasare cu RC Barlad, contand pentru etapa a saptea a Diviziei Nationale, grupa Centru Sud.Aflata pe primul loc in clasament, echipa din Navodari s a impus cu 47 8 in confruntarea cu a doua clasata, consolidandu si postura de lider.In primul…