Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Baia de Arieș au emis un nou ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția și a amenințat ca da foc casei. In urma cu cateva zile a ieșit de sub incidența unui alt ordin de protecție, emis de judecatori, tot ca urmare a unor fapte de violența in […] Citește Un…

- Un tanar din Sibiu, dat in urmarire naționala din martie, a fost prins de polițiștii din Alba, la Cugir. Are de executat doua pedepse cu inchisoarea pentru furt. Potrivit IPJ Alba, vineri, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Alba, sprijiniți de…

- Politistii din Blaj, alaturi de reprezentanți RAR au oprit in trafic, miercuri, mașini care aveau defecțiuni tehnice. 14 șoferi au fost amendați pentru abateri de la normele legale privind circulația pe drumurile publice. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politisti din cadrul Politiei Municipiului Blaj,…

- O femeie in varsta de 65 de ani, din municipiul Targu Jiu, a venit, ieri, la sediul Politiei Locale a Municipiului Targu Jiu, pentru a inmana politistilor locali o bratara personalizata din aur pe care a gasit-o zilele trecute pe Insulita Raului Jiu.

- Aeronava in care se afla fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a aterizat, luni seara, pe Aeroportul Henri Coanda București, cu o intarziere de 20 de minute, din cauza furtunii.Fostul edil…

- Trei localnici din Cugir au fost agresați, in noaptea de sambata spre duminica, de catre cinci indivizi. Polițiștii i-au reținut pe doi dintre agresori, un altul este cercetat in stare de libertate, iar alți doi sunt cautați inca de oamenii legii. Potrivit IPJ Alba, incidentul s-a produs in noaptea…

- Polițiștii au nevoie de caciuli de blana și manuși de piele, achiziții pentru urmatorul sezon rece. Inspectoratul General al Poliției Romane a pus la bataie 6,5 milioane de lei și așteapta ofertele la licitația publica demarata pe portalul specializat. Blanurile din care sunt confecționate caciulile…