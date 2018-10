Increderea rusilor in Vladimir Putin a scazut sub 40%, din cauza reformei pensiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Patru agenti rusi au fost expulzati din Olanda dupa un atac cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care investigheaza otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale. Serviciile olandeze de informatii militare au reusit sa impiedice atacul cibernetic…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a trimis o invitatie oficiala liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru a vizita Rusia, conform consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov. El a precizat ca nu exista alte planuri mai detaliate privind o intalnire a celor doi, scrie Reuters. Conform…

- Leul s-a depreciat, vineri, in fata euro, dar creste in comparatie cu dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6410 de lei/unitate, cu 0,06% mai mult fata de sedinta de joi. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 3,9875 de lei/unitate, cu 0,07% mai…

- Kremlinul a anuntat, vineri, ca nu exclude posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa aiba discutii separate cu Trump in cadrul a trei summit-uri din Singapore, Franta si Argentina, care urmeaza sa aiba loc in 2018. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat pentru…

- Statele Unite au impus taxe vamale in valoare de 16 miliarde de dolari produselor importate din China, valoarea totala a acestora ajungand la 50 de miliarde de dolari, in contextul unei dispute comerciale continue intre cele doua tari. Sanctiunile au intrat in vigoare joi si vor afecta aproximativ…

- Marina militara rusa va achizitiona, anul acesta, 26 de nave de razboi si alte ambarcatiuni, patru dintre ele fiind echipate cu rachete de croaziera Kalibr, a informat duminica presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a informat ca eforturile de consolidare si dezvoltare a marinei…

- Lideri ai opozitiei democrate din Congresul SUA l-au criticat pe presedintele republican Donald Trump pentru derapajele sale verbale la adresa Germaniei inainte de summitul NATO-UE de la Bruxelles, relateaza miercuri agentia DPA. "Insultele fara rusine ale lui Donald Trump si denigrarea unuia…

- Guvernul Slovaciei va cumpara 14 avioane de vanatoare F-16 din Statele Unite, pentru a inlocui flota actuala formata din avioane rusesti MiG-29, a declarat miercuri ministrul Apararii din Slovacia, Peter Gajdos, relateaza Reuters. Avioanele vor fi livrate in termen de 36 de luni de la semnarea…