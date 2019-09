Închisoare pentru cei care nu-și plătesc datoriile la stat. Teodorovici: Mediul economic are nevoie de o schimbare "Este necesara o dezbatere mai larga in zona economica si am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sustinere pentru aceasta varianta (...) Sensul proiectului este protejarea atat a angajatului, angajatorului si a bugetului de stat.(...) Si in Romania mediul economic are nevoie de o schimbare de abordare. Pentru un anumit plafon, daca sumele sunt platite, sa nu se mearga mai departe pe abordarea penala. Proiectul ramane in Parlament si colegii parlamentari vor decide cand va fi inclus pe agenda Comisiei", a afirmat Teodorovici, marti, in Senat. "Inchisoare de la 1 la 6… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

