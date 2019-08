Un incendiu extrem de violent a izbucnit marți seara in Buzau. O hala a unui depozit comercial a luat foc, iar autoritațile se pregateasc la acesta ora sa evacueze aproximativ 200 de persoane. Locuitorii din zona au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert de producerea incendiului. „Incendiu deșeuri materiale combustibile in zona de nord a orașului The post Incendiu uriaș in Buzau. Aproximativ 200 de persoane sunt evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .