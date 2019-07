Incendiu miriste in Remus Opreanu. Intervin pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in Constanta, la iesirea spre Valul lui Traian, in zona oierie.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata si miriste. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Movila Verde.Din primele informatii, o casa din centrul localitatii a luat foc. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a intervenit luni dimineata, 1 iulie, pentru a salva un caine cazut intr un put. Evenimentul s a petrecut in localitatea Valea Dacilor, judetul Constanta, la sensul giratoriu de la autostrada. ...

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati, in urma cu putin timp, sa lichideze un incediu izbucnit la intrarea in localitate Topraisar dinspre Constanta.Din prirmele informatii este vorba desopre vegetatie uscata. ...

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit marti dimineata la un incendiu in localitatea constanteana Cobadin. Din primele informatii furnizate de pompieri este vorba de o casa care a luat foc. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Castelu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea acoperisul scolii din localitatea Castelu a fost smuls de vantul puternic. "Din cauza…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca a intervenit in aceasta dimineata la un incendiu care s a produs pe raza localitatii Pielesti, pe DN 65.Este vorba de un incendiu, care s a produs la cabina unui autocamion in comuna Pielesti. Au intervenit pompieri de la Detasamentul 2 Pompieri…

- In urma cu putin timp, militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa lihideze un incendiu, care a izbucnit intre localitatile Culmea si Nazarcea. Din primele informatii se pare ca este vorba despre vegetatie uscata. ...