- Masina sefului de post din comuna Marginea, agentul principal de politie Alexandru Padurariu, a luat foc in noaptea de sambata spre duminica, in fata locuintei de serviciu a omului legii. Pompierii care au intervenit la fata locului au gasit un incendiu la compartimentul motor al unui VW Pasat, ...

- In contextul incalzirii vremii, fenomen care a condus la topirea brusca a stratului de zapada si la cresterea nivelului panzei freatice, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat efecte in 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea),…

- Pompierii din Curtea de Arges au intervenit noaptea trecuta la stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din satul Poienari, localitatea Corbeni.Flacarile au cuprins mai multe anexe gospodaresti, pompierii din Curtea de Arges ajungand la fata locului cu o autospeciala cu apa si spuma,acolo sosind…

- Incendiu la o casa de locuit pe strada Paltinisului din Baia Mare. Pompierii au fost alertati in jurul orei 20.00 ca o locuinta din zona a luat foc. Imediat la fata locului s-a deplasat un detasament ca sa incerce sa lichideze focul. Se pare ca este vorba despre o casa de pe Craica. Stire in […] The…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș au intervenit in localitatea Baiculești, sat Tutana, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case și o anexa gospodareasca. Echipajul SMURD a acordat…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea.Potrivit ISU Delta Tulcea, nu exista victime in urma incidentului.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si sase subofiteri.Sursa…

- INTERVENTIE….O batrana din Barlad a fost la un pas sa isi piarda viata dupa ce acoperisul casei ei a luat foc. Femeia locuia singura in locuinta de pe strada Traian iar vecinii povestesc ca avea multe lucruri adunate si depozitate in podul casei. Din fericire nu au fost victime. Pompierii intervin in…

- Un puternic incendiu s-a produs sambata, 17 februarie 2018, pe o strada din municipiul Caracal, trei locuinte fiind afectate. Pompierii au fost solicitati sa intervina la trei adrese din Caracal, strada Antonius Caracalla, unde un incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric…

- Explozie puternica urmata de incendiu, pe bulevardul Tineretului din Capitala, joi dimineța. Pompierii au intervenit de urgența. Din fericire nimeni nu a fost ranit. „Explozie urmata de incendiu la un spatiu de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc, bulevardul Sincai. Suprafața afectata este…

- A preferat sa moara decat sa mearga la inchisoare. Un tanar din Tismana a decis sa se sinucida la doar 30 de ani, considerand ca și-a facut familia de ras dupa ce a comis un furt. Trupul lui Florin Albișor a fost gasit plutind la marginea unui lac din localitate. Pompierii au intervenit pentru scoaterea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, noaptea trecuta, la o casa din comuna Provița de Jos. Pompierii militari au intervenit cu trei autospeciale cu apa și spuma, la fața locului deplasandu-se și o Ambulanța Smurd. Din fericire, persoana care locuia in casa respectiva a reușit sa iasa la timp.

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat un incendiu la o cladire de pe strada Cuza Voda din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, cladirea este dezafectata.Pompierii se indreapta spre locul interventiei cu doua autospeciale de stingere de la Detasamentul Fripis. ...

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina marti seara la ora 23.34, la un incendiu izbucnit la o locuinta (constructie improvizata) situata pe strada Mihai Eminescu din municipiu. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica (de la un mijloc de incalzit nesupravegheat sau…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…

- 26 de elevi ai unei scoli primare din comuna Sacelu, judetul Gorj, au fost evacuati, luni, din unitatea de invatamant, in urma unui incendiu. Acoperisul a luat foc, iar cladirea s-a umplut de fum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un incendiu de proportii reduse a avut loc azi dimineata in Carei, la una din incaperile fostei sectii de prelucrare de mic mobilier de pe strada Ecoului. Potrivit unor martori de la fata locului ar fi fost vorba de un incident la sectia de lacuire. Pompierii din Carei au intervenit prompt. Nu exista…

- Pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botosani.A A

- Un transformator al Centralei Electrice si de Termoficare (CET) Sud, aflat in cartierul Balta Alba din Capitala, a luat foc luni seara. A fost necesara interventia pompierilor si intreruperea alimentarii cu energie electrica. A

- Detașamentul Aiud intervine, luni in jurul orei 12.00, cu doua autospeciale, pentru stingerea unui incendiu la o casa din localitatea Magina. „Detașamentul Aiud intervine cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Magina (Aiud).” Revenim…

- Pompierii au intervenit marți pentru stingerea unui incendiu pe str. Ulmului din Targu Jiu. O anexa gospodareasca in care erau obiecte de mobilier și haine a ars pe o suprafața de 20 de metri patrați. Inspectoratul pentru Situații de Urg...

- Un autocar a ars ca o torța seara trecuta in comuna Padeș. Mașina se afla in mers in momentul in care un scurtcircuit la motor a aprins focul care a cuprins imediat intregul mijloc de transport. In momentul in care a vazut flacarile, șoferul a avut o reacție uimitoare. De teama unei explozii care putea…

- Explozie devastatoare, luni, la o statie de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagratia a fost urmata de un incendiu in care au fost raniti cinci oameni, iar opt masini au fost avariate. Valvataia a cuprins si cladirea administrativa a statiei. (VEZI SI: Batrana din Buzau,…

- Pompierii din Gorj au intervenit, astazi, in satul Pleșa, din Bumbești-Jiu, unde acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Focul a distrus și o parte din bunurile aflate in interiorul locuinței. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. „Duminica, in jurul orei 11.00,…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Radu Beller din zona Dorobanti. Pompierii intervin la fata locului, fiind evacuate persoanele care se afla la etajele 3 si 4.

- Un incendiu de proprotii a cuprins, in aceasta dimineața, garajul Regiei de Transport Public din Tulcea, societate aflata in subordinea primariei municipiului. Pompierii au intervenit cu opt autospeciale la fata locului. Din fericire, nu sunt victime, a anuntat purtatorul de ...

- Detasamentul Orsova intervine in mun. Orsova, B-dul portile de Fier pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din blocul social. La locul evenimentului, s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie Orsova. La sosirea fortelor, locatarii reusisera sa stinga…

- Incendiu la o casa de locuit in oras Turceni. Intervine sectia de pompieri Turceni. ISU Gorj Articolul ACUM: Pompierii in ALERTA! O casa a luat foc apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Pompierii din Aiud au intervenit vineri, in jurul orei 14.00, la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Teiuș. Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, in localitatea Teiuș, la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca a unui imobil situat in…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02:00, la o casa din localitatea Rameț. Potrivit ISU Alba, pompierii din Aiud au intervenit pentru stingerea focului cu doua autospeciale. Revenim cu detalii.

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o anexa gospodareasca din municipiul Tulcea, zona Vararie. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 9 subofiteri. Pompierii au transmis ca nu sunt victime omenesti. ...

- IGSU spune ca in perioada 30 noiembrie - 19 decembrie inspectorii de prevenire au intensificat verificarile si au facut 659 de controale in cluburi, baruri, discoteci, restaurante, supermarketuri, mall-uri, hipermarket-uri sau biserici, in urma carora au fost constatate 2.825 de deficiente. Inspectorii…

- Pompierii baimareni au intervenit ieri, 21 decembrie, cu patru echipaje pentru stingerea unui incendiu pe strada Margeanului din Baia Mare. Acoperisul unei societati comerciale a fost cuprins de flacari.

- Pompierii au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.

- Pompierii au evacuat, sambata seara, 68 de persoane care se aflau intr-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU. „Pompierii sibieni au intervenit pe Str. Berariei, din municipiul Sibiu, acolo unde a ars instalatia de…

- Pompierii continua verificarile in zona bazarului de pe strada Constantin Brancoveanu unde, in urma cu o saptamana un incendiu a dus la moartea unei persoane, flacarile provocand, de asemenea, distrugeri importante. In perioada 12-15 decembrie, patru echipe de specialitate ale ISU Banat au desfașurat…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au...

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina, joi, in jurul orei 11.00 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la casa de locuit din localitatea Pianu de Sus. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu in interiorul unei case de locuit in localitatea…

- Stare de alerta in judetul Arges, dupa ce la scoala din localitatea Mioarele a izbucnit un incendiu in aceasta dimineata. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale, informeaza reprezentantii ISU

- Ultimele exceptii de la obligativitatea detinerii autorizatiei de securitate la incendiu dispar din data de 1 ianuarie 2017, astfel incat cei care au nevoie de acest document trebuie sa se grabeasca pentru a intra in legalitate. Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ...