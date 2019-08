Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni au intervenit, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren care tracta 39 de vagoane-cisterna incarcate cu pacura, a informat purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Anamaria Stoica. Potrivit acesteia, in jurul orei 5,30, pompierii…

- O locomotiva a luat foc, in aceasta dimineata, la Lumina, judetul Constanta, langa unitatea militara, in jurul orei 05.30.Anamaria Stoica, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea Constanta, a declarat ca s a intervenit cu o autospeciala de stingere si un echipaj medical SMURD B, cu noua pompieri.Locomotiva…

- Locomotiva unui tren de marfa format din 40 de vagoane a deraiat, în noaptea de duminica spre luni, în municipiul Constanta, pompierii intervenind pentru asigurarea masurilor de siguranta în zona, potrivit ISU Dobrogea.

- Locomotiva unui tren de marfa format din 40 de vagoane a deraiat, in noaptea de duminica spre luni, in municipiul Constanta, pompierii intervenind pentru asigurarea masurilor de siguranta in zona, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Potrivit ISU, garnitura…

- Din cauza temperaturilor ridicate un lan de grau s a aprins in localitatea Potarnichea din judetul Constanta. In urma apelului primit la 112, ISU Dobrogea intervine in zona cu o autospeciala de stingere de la punctul temporar de la Techirghiol. ...

- Pompierii constanteni intervin in aceste momente pe strada Caraiman din Constanta pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la compartimentul motor al unei locomotive electrice al unui tren de marfa.La fata locului se deplaseaza doua autospeciale de stingere din cadrul Detasamentului Port. ...

- Salvatorii de la ISU Dobrogea intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe strada Nicolae Iorga din localitatea Valu lui Traian.Sursa foto: ISU Dobrogea ...

- INCENDIU pe calea ferata. O locomotiva a unui tren de marfa a luat foc, la Blaj. Intervin pompierii Locomotiva unui tren de marfa a luat foc marți seara in jurul orei 23.30, la ieșire din Valea Lunga spre Blaj. Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al ISU Alba, la incendiu a intervenit…