Inca un caz vizand dezinfectanti. Perchezitii la firme care vand biocide. Reactia ministrului

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal „Hexi Pharma”se prefigureaza in sistemul de sanatate. Politistii efectueaza, marti dimineata, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, efectueaza 5 perchezitii domiciliare, in București și județele Ilfov și Prahova, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de ...

- La aproximativ trei ani de la scandalul Hexi Pharma, care a scos la iveala ca produse ale companiei, utilizate in sute de spitale și cabinete medicale, erau diluate și, prin urmare, ineficiente, un caz similar sta sa explodeze. Poliția Romana a anunțat, marți dimineața, ca efectueaza percheziții la…

- Politistii si procurorii fac, marti dimineata, percheziții in București, Ilfov și Prahova, la domiciliile unor persoane si sediile unor firme ce produc, importa si comercializeaza produse biocide.Potrivit politistilor, in cursul anului trecut ar fi fost fabricate și comercializate catre diverse…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza marti cinci perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale ce produc, importa si comercializeaza produse biocide.…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza marți cinci percheziții in București, precum și in județele Ilfov și Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor firme ce produc, importa si comercializeaza produse biocide.…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…