- Actorii Jamie Foxx si Katie Holmes s-au despartit dupa sase ani de relatie, relateaza site-ul pagesix.com, potrivit news.ro.Actorul, recompensat cu Oscar pentru rolul Ray Charles interpretat in filmul biografic din 2004, a fost fotografiat alaturi de cantareata Sela Vave, iar apropiati ai…

- Producatorul Edward Lewis, cunoscut pentru ca a realizat impreuna cu Kirk Douglas pelicula ”Spartacus”, regizata de Stanley Kubrick, dar și pentru ca s-a opus celebrei liste negre de la Hollywood, a murit la Los Angeles, a anunțat luni platforma Variety, scrie Mediafax.Edward Lewis a produs…

- Un tanar din Los Angeles a șocat rețelele de socializare dupa ce a postat o fotografie cu mama sa, care pare mai degraba a fi iubita lui. Jonathan Nguyen, in varsta de 22 de ani, a postat cateva imagini cu tanara sa mama, care are in jur de 40 de ani, alaturi de mesajul: „Este grozav sa ai o mama asiatica…

- Fostul tenismen australian Peter McNamara a decedat, sambata, la varsta de 64 de ani, informeaza presa internationala potrivit news.roEl suferea de cancer la prostata si a murit in locuinta sa din Germania. McNamara a ocupat locul 7 mondial, cea mai inalta clasare a lui in ierarhia…

- Cameron Boyce, un actor cunoscut din rolurile interpretate in doua productii celebre ale postului Disney Channel, serialul "Jessie" si franciza de lungmetraje de televiziune "Descendants", a murit la varsta de 20 de ani, informeaza site-ul thewrap.com. "A murit in somn din cauza unei crize care s-a…

- Toata lumea o cunoaște pe nevasta lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”. Daca in serial nu are un nume, in realitate actrița se numește Liliana Mocanu și este foarte cunoscuta in lumea teatrului romanesc. Deși in serial nu este devotata și fidela lui Firicel, Liliana Mocanu, in varsta de 50 de ani,…