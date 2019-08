Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un camion aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetatean turc a incercat sa le introduca ilegal in tara.…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 33.600 flacoane tip spray care conțin substanta insecticida, pe care un cetațean bulgar a incercat sa le introduca in țara desi nu detinea autorizatie pentru transportul substantelor periculoase. De asemenea, produsele sunt susceptibile a aduce atingere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit 8.247 articole textile, incalțaminte, marochinarie si parfumuri susceptibile a fi contrafacute, pe care patru cetațeni turci si doi cetateni romani au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultima saptamana,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 2600 articole textile și de incalțaminte, susceptibile a fi contrafacute, pe care trei cetațeni turci au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 48 de ore, polițiștii de frontiera din…

- 'Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au desfasurat actiuni specifice pe linia combaterii traficului cu produse accizabile. Astfel, a fost selectat pentru control un microbuz condus de un cetatean bulgar in varsta 34 de ani. Cu ocazia controlului amanuntit…

- 482 grame bijuterii si peste 1.100 bunuri susceptibile a fi contrafacute, descoperite de politistii de frontiera giurgiuveni Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit 482 grame bijuterii susceptibile a fi din aur si argint si 1.163 articole susceptibile…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit 1.224 de sticle cu alcool in compartimentul marfa al unui microbuz, pe care un cetatean bulgar a incercat sa le introduca ilegal in tara. In data de 27.05.2019, in Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 4.300 articole, susceptibile a fi contrafacute sau fara documente legale de provenienta , pe care doi cetațeni turci si un cetatean roman au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 24…