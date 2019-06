Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DJ 205D spre Nereju si Spulber, drum inchis miercuri dimineata din cauza ploilor, a fost reluata pe un singur sens de mers, cu restrictii de tonaj pentru autovehicule de peste 7,5 tone, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Incepand cu ora 16,30 a fost reluata…

- Circulație reluata la Nereju, Vrancea, dupa ce apele au afectat drumul Foto: Toader Gemanașu, primarul comunei Nereju. Doua comune din județul Vrancea, Nereju și Spulber, au fost izolate azi dupa ce drumul care facea legatura cu DN 2D a fost închis din cauza tasarii șoselei pe o distanța de…

- Peste 20 de gospodarii din sapte comune si din municipiul Pitesti au fost inundate in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind in continuare in patru localitati pentru diminuarea efectelor inundatiilor, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, potrivit Agerpres. "Pentru…

- Un numar de 18 baraci si trei autovehicule au fost distruse in incendiul care a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la un targ de legume fructe de pe varianta localitatii Ovidiu, flacarile fiind in prezent localizate, fara a mai exista pericol de propagare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la un targ de legume-fructe situat la marginea municipiului Constanta, pe varianta localitatii Ovidiu, pentru stingerea focului intervenind 17 pompieri, cu patru autospeciale, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea",…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenței Sociale, viceprimarul Costel Mihai a participat la evenimentul organizat de Direcția de Asistența Sociala Brașov pentru a face cunoștința cu noii cursanți ai Academiei Seniorilorilor. Edilul spune ca este foarte atasat de acest proiect si ca va face tot ce…

- Vineri seara, in jurul orei 20, un autoturism a fost lovit de un tramvai de pe linia 18/b, pe Bulevardul Revoluției, la intersecția cu strada Ion C. Bratianu (zona Ziridava). Momentan nu se cunosc imprejurarile exacte in care s-a produs tamponarea dintre cele doua mijloace de transport, insa conform…

- O femeie de 88 de ani a fost gasita moarta, vineri, intr-o casa din Valea Doftanei care a luat foc, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit agerpres.ro.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea i-a pregatit intrebarea DECISIVA lui Tudorel Toader: cand se decide…