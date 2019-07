În Ucraina a intrat în vigoare legea privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainene Documentul a intrat in vigoare la doua luni de la publicarea sa in ziarul 'Vocea Ucrainei'. Aceasta lege prevede ca fiecare cetatean al Ucrainei este obligat sa vorbeasca limba de stat ca limba tarii a carei cetatenie o detine. Astfel, legea stabileste ca limba oficiala in Ucraina este limba ucraineana si ea este obligatorie pentru toate institutiile de stat in toate sferele de activitate pe intreg teritoriul tarii. Ea ii obliga pe oficiali si functionarii publici sa vorbeasca limba de stat si sa o aplice in exercitarea atributiilor oficiale. Limba de stat este obligatorie in domeniul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

