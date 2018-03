Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va mai avea capacitate de depozitare a gunoiului in circa trei ani, in conditiile in care capacitatea de depozitare a tarii este de 18 milioane tone, iar jucatorii din aceasta industrie sunt amenintati de proiectul de OUG privind regimul deseurilor, a declarat directorul general al companiei…

- Coalitia a solicitat miercuri premierului Viorica Dancila retragerea proiectului de OUG privind regimul deseurilor, sustinand ca acesta nu poate fi adoptat in actuala formula, intrucat este neconstitutional si creeaza conditii pentru blocarea comertului, generand, in final, o "sinucidere" economica…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii.Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu."Mesajele…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb și președintele ANOFM, Cristiana Barbu au semnat, la inceputul saptamanii, trei proiecte cu finanțare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din Romania. Finanțarea se asigura prin Programul Operațional…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala in cursul careia are intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Catalin Radulescu a tunat și a fulgerat la adresa vicepreședintelui Comisiei Europene! Romania nu trebuie sa se aseze in genunchi in fata lui Frans Timmermans, spune un deputat PSD. Conform lui Catalin Radulescu, vizita oficialului european ar trebui folosita pentru ca Guvernul si Parlamentul sa-si…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Drapelul Uniunii Europene a ajuns duminica dupa-amiaza la Cluj-Napoca, dupa ce sambata intrase in Romania. Acesta a fost adus de la Bruxelles de doi romani intr-un gest, spun ei, simbolic, prin care vor sa aminteasca faptul ca tara noastra trebuie sa ramana in Europa, nu doar geografic, dupa ce steagul…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Viorica Dancila a avut o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, care a reușit, in stilu-i caracteristic, sa faca mișto de ceea ce se intampla in Romania: schimbarile frecvente ale premierilor.”Europa nu are niciun fel de secret pentru Viorica Dancila. E al cincilea…

- Jurnaliștii de la Digi24 au stat de vorba cu mai mulți europarlamentari romani dupa conferința de presa comuna a premierului Viorica Dancila și a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cel din urma i-a transmis prim-ministrului roman ca țara noastra trebuie sa continue lupta anticorupție.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Vesti bune pentru primari! Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor, potrivit Realitatea TV. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu,…

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- Dupa ce mama lui, Sorina Pintea, a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila, informatiile despre Ionut Pintea au inceput sa curga la televiziunile si site-urile de stiri de la noi. Un apropiat al lui Ionut Pintea a dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- De parca s-ar apropia alegerile, toata lumea se agita. Presedintele Klaus Iohannis s-a deplasat la Bruxelles pentru a discuta, printre altele, despre controversatele legi ale Justitiei. Calin Popescu Tariceanu a prezentat decalogul ALDE. Guvernul a renuntat la serviciile SPP. Pe motiv ca se simteau…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Sint aproape sigur ca lecturat pe dunga și mai ales cu dușmanie, comentariul meu „Am trait s-o vad și pe asta! Miniștrii PSD nu mai sint acuzați de corupție, ci de incultura”, tiparit in numarul anterior, va fi stirnit nedumeriri și evident intrepretari tendențioase, in genul Ion Cristoiu apara guvernul…

- Lucian Sova, propunerea pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernul condusa de Viorica Dancila, detine, potrivit declaratiei de avere completata lin anul 2017, un teren agricol de 10.000 mp in comuna Limanu, judetul Constanta, cumparat in anul 2006, un apartament de 44 mp in Bucuresti,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb''. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment.…

- Declarația comuna publicata, miercuri, pe site-ul Comisiei Europene și semnata de președintele CE Jean ClaudeJuncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans a fost provocata de un raport intocmit de reprezentantul CE in Romania, Angela Filote, cu privire la premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Acum doua zile, s-au reluat – dupa o vacanta de o luna – reuniunile „formatiunilor“ Consiliului UE, institutia in cadrul careia sunt reprezentate guvernele din statele-membre si pe care Romania o va prezida in primele sase luni din 2019. Se intelege de la sine ca, pentru guvernul de la Bucuresti, 2018…

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- Vanatoare atipic organizata de Ion Tiriac la Balc in acest an. Discretie totala. Nici organizatiile pentru protectia animalelor, prezente constante an de an la Balc, nu par a sti ca vanatoarea va avea loc si in acest an. Nimic nu le-a dat de banuit nici autoritatilor locale. Daca pana acum…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Cum s-au scumpit apartamentele la Cluj in ultimii ani Municipiul Cluj-Napoca este lider al topului valorilor de piața pentru apartamentele in bloc din marile orașe ale țarii, potrivit indicelui imobiliar realizat de Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR). Aici prețurile…

- Chinezii, interesati de proiectul trenului de mare viteza Budapesta - Cluj In cadrul unui discurs sustinut in fata Comisiei pentru Unitate Nationala a Parlamentului de la Budapesta, ministrul de Externe Peter Szijjarto i-a informat pe parlamentarii ungari despre pregatirile constructiei unei cai ferate…