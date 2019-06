Stiri pe aceeasi tema

- „Ala Nemerenco este noul ministru al sanatatii din Republica Moldova. Ala a fost parte din echipa mea de la Ministerul Sanatatii - Romania in 2016", scrie Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook. El spune ca „Ala are mintea, buna credinta si puterea de munca necesare pentru a le da tuturor moldovenilor…

- Cseke Attila a facut declaratii la RFI despre suspendarea protocolului cu partidele din coalitia de guvernare.”Ceea ce a umplut paharul este aceea ca noi am semnalat aceasta chestiune de acum vreo patru saptamani, deci nu este o chestiune care a izbucnit ieri, cu acea perchezitie la Primaria…

- Un fost ministru al Transporturilor din Republica Moldova a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Acesta ar fi parasit țara prin vama Sculeni însa, relateaza Deschide.md.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca MAE roman, prin Ambasada de la Roma, a informat inca de anul trecut autoritatile din Madagascar ca Radu Mazare este urmarit international si a cerut informatii suplimentare despre situatia acestuia. El a comentat, intr-o interventie…

- Opt copii romani, aflați in Sri Lanka in timpul atacurilor cu bomba de la mai multe biserici și hoteluri de lux, au ajuns intr-o unitate militara pentru a fi ținuți in siguranța, a anunțat MAE Roman. Pe langa cei opt copii care au fost duși la o unitate militara alaturi de alți minori straini aflați…

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, s-a intalnit marți, la Abu Dhabi, cu E.S. Dr. Sultan Al Jaber, ministru de stat in Guvernul Emiratelor Arabe Unite, responsabil de proiecte strategice, tema principala a discuțiilor fiind atragerea de investiții in Romania.…

- CHIȘINAU, 30 mart - Sputnik. Agentia Nationala de Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice (ANRANR) a desfașurat un exercițiu public de monitorizare radiologica a mediului, dupa ce presa din Moldova a scris despre un accident l a uzina metalurgica din Rîbnița care ar prezenta…

- ”Domnul Președinte Iohannis se alatura grevei de 15 minute promovate de antreprenorul din Moldova. Mai bine ar merge in Republica Moldova la Chișinau, pentru a doua oara in mandatul de 5 ani, sa ajute la formarea unei majoritați europene. Munca de președinte, nu circ și manipulare electorala”,…