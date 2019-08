Stiri pe aceeasi tema

- Cu 332 de voturi pentru și 95 impotriva, Camera inferioara a Congresului american a respins miercuri o moțiune depusa de democratul Al Green prin care se cerea declanșarea procedurii de destituire («impeachment») a lui Donald Trump. O opțiune, spun comentatori din Washington, care divizeaza Partidul…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste un hangar al aeroportului Addison din Texas, iar toti cei zece pasageri aflati la bord au murit, informeaza BBC. Aeronava s-a prabusit la foarte scurt timp dupa decolare si a luat foc in urma impactului, a anuntat un oficial al Departamentului…

- Politia din statul Georgia, in sud-estul Statelor Unite, a publicat o inregistrare video cu un bebelus abandonat - o fata infasurata intr-o punga de plastic -, cu scopul de a-i gasi mama, relateaza AFP.

- Dwight David „Ike” Eisenhower s-a nascut in sudul Statelor Unite, in Texas, la 14 octombrie 1890. Tatal sau, de profesie inginer, avea origini germane. A fost admis la Academia West Point in 1911, absolvita in 1915. Sase ani mai tarziu s-a casatorit cu Mamie Geneva Doud. Fara a avea experienta Primului…

- Fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a anuntat pe Twitter ca a parasit Marea Britanie si ca se va intoarce dupa ce vizita presedintelui american Donald Trump se va fi incheiat potrivit news.ro.„Ma duc la aeroport. Parasesc Marea Britanie astazi. Ma voi intoarce cand pleaca el”, a scris Wales…

- Cei doi veterani, unul in varsta de 95 de ani iar altul de 85, au fost nevoiți sa abandoneze liceul pentru a servi in armata Statelor Unite. Unul dintre ei a luptat in Razboiul din Coreea, iar celalalt in cel de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza CNN. Joe Perricone, care are acum 95 de ani,…