In ciuda unei finantari record de la Guvern, elevii vasluieni vor primi in urmatorul an scolar doar “lapte si mere”, fara miere de albine

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din comuna Manzalesti (jud. Buzau) vor invata, din aceasta toamna, in doua scoli reabilitate, modernizate si dotate cu mobilier si aparatura. Este vorba despre o investitie totala de peste 957.000 de lei, asigurata prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) - etapa I, coordonat de Ministerul…

- PROGRAM… Veste buna pentru elevi. Din toamna, acestia vor primi nu doar lapte si corn, ci si fructe si legume. Asta pentru ca Guvernul a anuntat ca a demarat aprobarea unui buget de 540.474 de mii de lei pentru implementarea “Programului pentru școli” in anul școlar 2019-2020, care se va adresa unui…

- Mai exact, Guvernul a anuntat aprobarea unui buget de 540.474 mii lei pentru implementarea "Programului pentru scoli" in anul scolar 2019-2020. "Tot astazi, asiguram fondurile necesare pentru implementarea Programului pentru scoli, in anul scolar 2019-2020, de care vor beneficia aproximativ 1,9 milioane…

- A fost aprobata hotararea pentru stabilirea bugetului de implementare a Programului pentru scoli aferent perioadei 2019-2020, in valoare de peste 540 de milioane de lei, prin care copiii vor primi fructe, legume si produse lactate. "A fost aprobata, miercuri, hotararea pentru stabilirea bugetului de…

- Statisticienii argeseni au furnizat o serie de date interesante privind productia de carne, lapte, oua si miere din Arges. Observam astfel ca productia totala de carne in Arges a crescut la 28.013 tone fata de 27.939, in special pe fondul sacrificarii mai multor porci. La productia de lapte de vaca…

- In aceasta perioada, in comuna Cumpana a inceput a doua etapa din cele patru din cadrul programului intitulat "Tabere de vara pentru elevii cu rezultate deosebite in anul scolar 2018 ndash; 2019". Primaria comunei Cumpana, reprezentata prin primar, ec. Mariana Gaju in parteneriat cu primariile a sase…

- PSD Alba a transmis un comunicat de presa legat de alocarile Guvernului in domeniul medical. Consilierii județeni ai partidului au votat in ședința ordinara a CJ Alba un proiect de hotarare care prevede rectificarea bugetului județului cu aproape 7,55 milioane de lei care vor fi alocați Spitalului Județean…

- Elevii din toate ciclurile de invațamant au intrat in vacanța de vara. Urmatorul an școlar va incepe in 9 septembrie, potrivit calendarului... The post Elevii au intrat in vacanța de vara. Cand se intorc la cursuri, in anul școlar 2019-2020 appeared first on Renasterea banateana .