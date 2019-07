"Cea mai proasta decizie pe care o iau oamenii e cea de a-si investi banii pe care ii au in case si masini. Casa trebuie sa ai, dar nu stiu daca trebuie sa ai trei, una in Bucuresti, una la munte si alta la mare. La fel si cu masinile straine.

Banii trebuie investiti in productie, in actiuni sau chiar in noi capacitati de productie. (...) Eu nu sunt impotriva investitiilor straine, dar cel mai bine ar fi sa investim si capital autohton in dezvoltarea Romaniei. Ar trebui sa ne gandim, repet, ca cu acei bani stransi sa facem o activitate de productie. Trebuie sa vedem cum stimulam acest…