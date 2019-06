Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ranit un altul cu un pistol cu bile de cauciuc, sambata seara, pe o strada din Bucuresti, agresorul fiind imobilizat de un trecator. Politistii au fost chemati prin apel 112, iar in prezent fac cercetari.

- Un barbat a fost reținut, sambata seara, dupa ce a utilizat o arma cu bile si a ranit o persoana, transportata ulterior la spital. Incidentul a avut loc in sectorul 2 al Capitalei, scrie Mediafax. „In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Sectiei 8 Politie un barbat a utilizat…

- Scene incredibile au avut loc, sambata seara, in zona Mihai Bravu, din București! Un barbat a scos pistolul și a impușcat pe altul. Poliția București a transmis ca cel care a tras a fost mobilizat de un trecator.”In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Secției…

- Un barbat a fost salvat din mijlocul raului Someș de catre pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Salaj. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 10:50, in apropierea localitații salajene Turbuța, comuna Surduc, dupa ce un barbat a ramas blocat pe un bac plutitor,…

- Incidentul a avut loc pe Soseaua Oltenitei, in Sector 4 din Bucuresti, la Piata Sudului. Un vitezoman a intrat cu masina in sapte autoturisme parcate pe marginea drumului, iar in urma impactului toate masinile au fost distruse.

- Barbatul care si-a agresat iubita a murit. Imediat dupa atac acesta si-a provocat singur mai multe rani nemaiputand fi salvat de medicii chemati la fata locului. Incidentul s-a petrecut pe raza Sectiei 18 de Politie, mai exact, in cartierul Rahova. Potrivit anchetatorilor, agresorul si femeia aveau…

- O femeie a fost atacata, duminica, la intrarea intr-un magazin de pe raza Secției 18 de Poliție din București de catre un barbat care, ulterior, și-a produs mai multe rani la gat cu un cuțit, transmite Mediafax.

- Piata 24 Octombrie, din apropierea centrului orasului, a fost complet inchisa, iar la fata locului sunt prezenti mai multi politisti ce poarta veste anti-glont. Se vorbeste de mai multe persoane care au suferit rani grave. Incidentul a avut loc la ora locala 10.45 (11.45, ora Romaniei). Mai…