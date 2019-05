Stiri pe aceeasi tema

- Parintii lui Razvan Ciobanu sunt doborati de durere, dupa ce fiul lor s-a pierdut viata intr-un grav accident auto, chiar in a doua zi de Paste. Cei doi s-au ocupat de tot ce a fost necesar si si-au condus cu mare durere fiul pe ultimul drum.

- Vizita secreta, la ceas de seara, din partea parintilor lui Razvan Ciobanu, acasa la unul dintre cei mai bun prieten ai regretatului designer. Cei doi, indurerati de moartea fiului lor, au recuperat, in mare taina, ce conta cel mai mult pentru regretatul designer.

- Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale designerului Razvan Ciobanu, a acordat un interviu pentru Romania TV, in cadrul caruia a vorbit și despre datoriile pe care le avea designerul. "Știam de datorii... De-a lungul timpului au fost momente de asemenea gen, dar intotdeauna a reușit…

- Razvan Ciobanu va fi condus pe ultimul drum astazi, creștinește, cu slujba in Biserica, și iși va dormi somnul de veci alaturi de bunicul sau, in cavoul familiei. Parinții designerului au refuzat sa mai faca orice declarație și iși plang neincetat copilul. Sicriul in care se afla Ciobanu va fi dus la…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un groaznic accident rutier, va fi inmormantat joi, insa cei care vor sa-și ia ramas bun de la el o pot face azi la capela Cimitirului Progresul, acolo unde trupul sau neinsuflețit a fost depus inca de ieri. Intrarea in capela a fost inconjurata…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a venit ca un traznet pentru toti apropiatii sai! Si fostul sau iubit cu care a trait o poveste extrem de controversata este afectat de cele intamplate. Sub privirile Paparazilor Spynews.ro, Marius a avut o reactie sfasietoare.

- Ana Birchall, ministrul interimar al Justiției, a anunțat ca suspenda alegerea procurorului general. Ana Birchall a susținut miercuri, la sediul ministerului, o scurta declarație de presa. Ministrul interimar al Justiției a suspendat alegerea procurorului general al Romaniei. ”Am decis revocarea cu…

- Parintii lui Razvan Ciobanu au ajuns in urma cu putin timp la Institutul de Medicina Legala din Constanta acolo unde vor fi gata rezultatele necropsiei. Concluziile legistilor ar putea elucida misterul care planeaza in jurul decesului designerului.