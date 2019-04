Stiri pe aceeasi tema

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a triplat, in ultimele 24 de ore, in urma numarului mare de muncitori romani stabiliti in alte tari care revin in Romania pentru a petrece sarbatorile. Prin PTF Nadlac II, cel mai aglomerat punct de la granita cu Ungaria,…

- Vama Petea, de la granița cu Ungaria, a fost blocata total joi seara, cateva zeci de minute. De vina au fost calculatoarele, dar nu cele ale romanilor, ci ale omologilor unguri. Cat timp a fost pana informatica, polițiștii de frontiera nu au permis niciun transfer din sau catre Romania. Cozile s-au…

- Politistul de frontiera care transporta in masina sa sute de pachete cu tigari, pe care ar fi incercat sa le introducea in tara in mod ilegal prin Vama Sculeni, este acum cercetat disciplinar de catre superiorii sai de la Bucuresti. Punctul de Trecere al Frontierei de la Aeroportul Iasi nu este in subordinea…

- O coloana de camioane de peste opt kilometri era inregistrata, luni dimineata, pe autostrada pan-europeana, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde soferii sunt nevoiti sa astepte cinci ore pentru controlul documentelor, din cauza unor probleme in sistemul informatic…

- Guvernul venezuelean a declarat vineri ca a inchis complet punctele de trecere a frontierei de la granita cu Columbia, invocand presupuse "amenintari la adresa suveranitatii tarii din partea statului vecin, de unde opozitia regimului de la Caracas asteapta intrarea, in cursul zilei de sambata, a…

- Camioanele asteptau, in aceasta dupa-amiaza, pana la trei ore pentru efectuarea formalitatilor de iesire din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, din cauza unor defectiuni la sistemele informatice ale politistilor de frontiera din Ungaria. Reprezentantii Biroului de presa al…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni