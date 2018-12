Stiri pe aceeasi tema

- Copiii ocrotiți in Casa de tip familial „Sfantul Apostol Andrei” din Vingard au avut parte, saptamana aceasta, de o mare bucurie. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au ajutat pe Moș Craciun sa ajunga in mijlocul lor. Moșul și ajutoarele lui le-au adus copiilor un brad de…

- Dupa un an in care elevii si copiii de la gradinițele din comuna Oarja au facut tot posibilul sa intre in gratiile lui Mos Craciun, marti a sosit si clipa mult asteptata: Mosul a venit incarcat de daruri. Mos Craciun, ajutat de primarul Constantin Bilea si Mustafa Korkmaz – manager general Yildiz Entegre…

- Luni, pe la orele pranzului, Moș Craciun a ajuns la Spitalul Județean Buzau. Este drept ca vizita a avut loc ceva mai devreme decat se așteptau copiii care au fost luați prin surprindere, dar tocmai acesta a și fost scopul vizitei Moșului, ca sa-i surprinda placut și sa indulceasca suferința celor mici.…

- Evenimentul este organizat de operatorul de televiziune UPC România “UPC (Moș Craciun) ofera cadouri copiilor prezenți în Piața Unirii în cadrul acțiunii «Bradul UPC», din cadrul Târgului de Craciun, organizat de SC Respect Big Time Group SRL”,…

- Peste 1.000 de copiii din localitațile de pe Valea Buzaului au primit vineri, 7 decembrie, vizita lui Moș Craciun. Evenimentul a facut parte din seria manifestarilor organizate de Consiliul Județean cu ocazia sarbatorilor de iarna, și a cuprins și un moment artistic susținut de cunoscutul artist UDDI…

- Copiii din Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare Reprezentanti ai Jandarmeriei Maramures, insotiti de preotul unitatii, le-au facut o vizita copiilor din Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare, aducandu-le astfel un zambet pe chipuri si putina bucurie, au oferit cadouri in aceasta zi celor 11 copilasi…

- Presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, este cuprins de spiritul sarabatorilor si isi pune in balanta faptele. In aceasta perioada, presedintele CJ se implica direct in activitatile legate de copiii buzoienilor si de familiile sarmane. El ii insoteste pe Mos Nicolae si pe Mos Craciun…

- Copiii care trimit scrisorile au cerințe extrem de modeste. Astfel, Alexandra Timar, caci despre aceasta tanara e vorba, a aflat ce-și doresc micutii pe „care a pus ochii” și a decis sa le indeplineasca visele. Unii copii iși doresc de sarbatori ceea ce ar trebui sa primeasca peste an… rechizite pentru…