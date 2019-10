Iaşi: Târg de toamnă pentru produse din România Prima editie a Targului de Toamna "Produs in Romania" se va desfasura la Iasi, in perioada 4 - 6 octombrie, in parcarea Casei Patrate, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului.



Potrivit organizatorilor, evenimentul va reuni peste 30 de producatori din toate regiunile tarii si isi propune sa vina in sprijinul acestora, promovand traditiile romanesti si produsele autohtone, oferind totodata iesenilor posibilitatea sa le achizitioneze la preturi atractive.



Producatorii vor aduce la Iasi preparate din carne si lapte, produse apicole, dulciuri de casa, cozonac secuiesc,

Sursa articol: dcnews.ro

