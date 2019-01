Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri masive la aeroporturi din Austria si sudul Germaniei din cauza viscolului si ninsorii, iar mai multe sosele din Austria au fost inchise din cauza riscului producerii de avalanse. Serbia si Bulgaria sunt sub coduri portocalii si galbene de…

- Nici bine nu a intrat Europa în noul an, ca furtunile de zapada au ravasit o buna parte din continent. Un val de ger arctic se îndreapta spre sud-estul si vestul Europei, avertizeaza meteorologii. În zonele turistice ale Greciei, un ciclon format în Marea Egee va aduce precipitatii…

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei isi va afla marti, adversarii din preliminariile Campionatului European 2021, gazduit de Ungaria si Slovenia. Tragerea la sorti are loc la sediul UEFA de la Nyon, cu incepere de la ora 10:00, informeaza frf.ro.Nationala pregatita de Mirel Radoi se va afla…

- Topul celor mai bune scoli europene de afaceri a ramas aproape neschimbat fata de anul trecut, London Business School (LSB) fiind numarul unu pentru al cincilea an consecutiv, conform clasamentului realizat de publicatia britanica The Financial Times (FT). LBS continua sa beneficieze de gama…

- Aproape o treime din locuințele din România au WC-ul în afara casei, adica suntem pe primul loc în Europa, conform unui sondaj realizat de Eurostat. Media europeana a locuitorilor care nu au toaleta în casa este de doar 2,4%. Procentul ajunge…

- Jumatate dintre angajatii din Romania acorda mai putin de 30 de minute mesei de pranz, spre deosebire de alte tari europene unde doar un procentaj de 23% din angajati aloca acest timp, potrivit unui studiu realizat de Edenred si publicat marti. Totodata, potrivit barometrului FOOD 2018, aproape…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…

- În urma perchezițiilor efectuate ieri de catre polițiștii clujeni, împreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de catre organele de poliție, fiind cercetați pentru savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma…