Bibliotecarul Avram Iancu a luat startul in ultramaratonul "6633 Arctic Ultra", vineri dimineata el aflandu-se in drum spre cel de-al doilea punct de control- James Creek, dupa cel de la Cercul Polar de Nord, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al cursei. "Plecam mai incet si mai chibzuit. (...) Pentru mine cursa incepe dupa 24 de ore", a spus Avram Iancu pe o inregistrare video de la startul din Eagle Plains, postata pe pagina sa de socializare. Cei 15 sportivi inscrisi in cursa de 617 kilometri, dintre care trei sunt femei, vor trebui sa strabata un traseu caracterizat de conditii…