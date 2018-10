Stiri pe aceeasi tema

- De exemplu, în noaptea de 12 spre 13 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca – Sectia 3 Politie Rurala Baciu si Biroul Rutier au organizat o actiune pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta alcoolului si reprezinta un pericol pentru…

- Ieri, 10 octombrie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Abrud l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Bucium, ca persoana banuita de savarsirea a 4 furturi, fapte reclamate politiei in perioada martie – iunie 2018. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in perioada martie – aprilie…

- Polițiștii au identificat și depistat trei barbați banuiți de comiterea unui furt cu un prejudiciu de circa 30.000 de lei, iar bunurile sustrase au fost recuperate.”În urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Buzoiesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca, in cursul lunii martie, V.M., de 19 ani și S.A., de 18 ani, ambii din comuna ar fi patruns…

- Astfel, trei barbați, cu vârste cuprinse între 23 și 45 de ani, din Cluj-Napoca, Cojocna și Brateni (județul Botoșani), la data de 12 mai a.c., ar fi sustras o bicicleta din scara unui imobil de pe strada Scorțarilor, din municipiu, cauzând un prejudiciu de circa 1.300 de lei.…

- Politistii din Alba Iulia au identificat, cu operativitate, 3 persoane banuite de savarsirea unui furt din incinta unui local public din oras. Prejudiciul a fost recuperat, in mare parte, iar cele 3 persoane au fost retinute. La data de 20 august 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul…

- Polițiștii de la Transporturi Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de furt.”La data de 6 august a.c., politistii Sectiei de Politie Transporturi Cluj-Napoca au identificat si retinut pentru 24 de ore un barbat în vârsta…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au efectuat in perioada martie - iunie cercetari in 50 de dosare penale privind decontari de servicii si dispozitive medicale de la casele de asigurari de sanatate, stabilind un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, informeaza un comunicat…