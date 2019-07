Presedintele CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat marti, la Valcea, ca nu vede posibila o investitie din partea sindicatelor in statiunea montana valceana Vidra in mai putin de doi ani, motivul fiind ca litigiul asupra proprietatii terenului pe care se afla aceasta nu a fost inca solutionat.



"Complexul de la Vidra a revenit (in urma impartirii patrimoniului sindicatelor, n.r.) CNSLR Fratia in toata structura respectiva si ei au inca o judecata legata de structura data. Noi speram ca daca vestita sosea se va putea finaliza pana la sfarsit sa se poata face si investitiile respective…