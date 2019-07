Politia australiana a precizat, potrivit presei locale, ca trupul victimei in varsta de 57 de ani a fost gasit sambata seara in locuinta sa din Sydney si adescris-o ca fiind "una dintre cele mai infioratoare" crime de acest gen.

Fiica victimei, in varsta de 25 de ani a fost arestata in timp ce se afla in fata casei vecinilor. Ea pusese capul mamei ei pe aleea care ducea spre casa lor, scrie Dayly Telegraph.



Potrivit postului de televiziune australian ABC, tanara criminala a aparut intr-o legatura video in fata tribunalului din Parramatta, cerand ajutor medical. Politia a confirmat…