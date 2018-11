Horoscop zilnic MIERCURI 14 NOIEMBRIE 2018. Multa energie de Varsator azi Varsatorul inseamna idealuri puternice, de viitor, viziune si avangardism iar Marte ti-a cerut sa te lupti pentru acestea. Insa este destul. Acum ne pregatim pentru o alta energie de a actiona, mai plina de compasiune si stimulata de starea de visare. Marte va intra in visatorul si romanticul Pesti de maine si acesta va fi un tranzit interesant pentru noi pana la Revelion! Luna in Varsator ne aduce o maniera mai rece si detasata in tot ce avem de facut, dandu-ne distanta emotionala si mentala necesara de a gestiona aproape orice. Cu Marte inca in acelasi semn, nu va fi cazul pentru nicio… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

