- Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand…

- ECHINOCȚIUL DE PRIMAVARA 2018 are loc pe data de 20 martie. Este momentul in care Soarele, miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egala cu noaptea in orice loc de pe Pamant, scrie realitatea.net.

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Vladimir Putin a obtinut duminica un nou mandat de sase ani la presedintia Rusiei, in urma unui scrutin fara suspans, preconizeaza exit-polluri ruse, scrie BBC News. Potrivit exit-pollului televiziunii de stat, presedintele rus in exercitiu a obtinut 73.9% din voturile exprimate, titreaza News.ro. Sondajul…

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul…

- Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice…

- Berbec Sambata: Te simți foarte motivat și ai o senzație de satisfacție atunci cand vezi ca ai reușit sa inchei cu bine o etapa. Pas cu pas, totul merge foarte bine! Duminica: Daca tot e duminica, te poți bucura de o zi de liniște in compania persoanei iubite. Nu te gandi la tot felul…

- Luna Noua este in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018. Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in…

- Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta. Anul Cainelui de Pamant aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Este un an in care…

- RAC Ai tendinta de a sta intr-o relatie, chiar si atunci cand lucrurile nu mai functioneaza. Si cand, in sfarsit, esti pregatita sa spui stop, totul se transforma intr-o experienta dureroasa. Este important pentru tine sa stii ca ai facut tot ce ai putut, dar nu ai primit inapoi ceea…

- Visele recurente (care se repeta la un interval regulat – in fiecare noapte, saptamana, luna etc.) pot sublinia o slabiciune, o teama, o incapacitate personala de a controla ceva din viata reala, fie ca este vorba de ceva din prezent sau din trecut. Iata cele mai comune vise recurente si ce…

- Numarul 3 este unul din cele mai emotionale numere si cand este activ, este deosebit de activ, aducand creativitate si clipe pozitive pe fiecare aspect al vietii. Cu toate acestea, cand merge pe negativ, sa te pazesti din calea lui. Emotii precum ingrijorarea, furia si distrugerea sunt toate parte…

- O legenda a martisorului, originara din Moldova, povesteste despre o vrajitoare a iernii care, intr-o zi, i s-a casunat sa nu lase primavara sa se astearna peste pamant. Zana Primavara a recurs, in cele din urma, la un gest extrem: și-a taiat un deget, iar sangele scurs din rana a cazut peste zapada,…

- Mesaje si urari de 1 Martie: cele mai frumoase urari de martisor 1 Martie este momentul potrivit pentru a transmite mesaje si urari persoanelor dragi. Martisorul pe care fetele il primesc (in zona Moldovei este invers, cei care primesc sunt baietii) reprezinta tocmai vestitorul primaverii. Va oferim…

- MESAJE SMS DE 1 MARTIE. Venirea primaverii este un bun prilej de a le trimite celor dragi un mesaj, o felicitare sau o urare cat mai prietenoasa. Iata cateva sugestii care v-ar putea fi de folos de 1 MARTIE: MESAJE SMS DE 1 MARTIE. O primavara cu multa bucurie si liniste in suflet! Sa…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Horoscop Cred ca astrologia a fost rezultatul cercetarilor unei civilizații anterioare noastre dar care ne-a depașit cu mult tehnologic și spiritual. Ei gasisera legatura dintre Cosmos și tot ceea ce este pe Pamant, Ceasul Vieții cum se spune intr-o veche legenda din Babilon.

- Dr. Quinn: Matcha, noul trend in materie de ceaiuri, are beneficii uimitoare pentru sanatate Japonezii, un popor sanatos și longeviv, mai au un as in maneca atunci cand vine vorba de superalimente – pudra de matcha. Aceasta se obține prin macinarea frunzelor de ceai verde, printr-un proces…

- Dupa o proaspata despartire urmata de munti de inghetata, mancare de la fastfood si un vin bun in miezul noptii, apoi scris in jurnal sau amintindu-ti despre noptile sau clipele din trecut cand lucrurile mergeau bine, esti la fel ca foarte multa lume care incepe sa se gandeasca cum ca nu ar fi asa…

- Energia regenerabila s-ar putea sustine si fara subventii, daca s-ar asigura predictibilitatea veniturilor prin reguli de piata care sa integreze noile capacitati si prin contracte pe termen lung, a declarat, marti, Claudia Brandus, presedintele Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA). Ea a…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata dupa ce a lasat un mesaj pe o ambulanța. Femeia le scrisese medicilor in mesajul respectiv sa-și mute mașina fiindca nu au dreptul sa parcheze in fața casei sale. ″Daca duba aceasta este pentru oricine altcineva decat Numarul 14, atunci nu…

- Cum fiecare om are un job si munceste la o cariera, este util sa te folosesti de previziunile pe care zodiacul ti le ofera ca sa eviti conflicte, probleme si sa atragi beneficii la locul de munca, indiferent daca esti angajat sau ai afacerea ta. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21…

- Iata cum va influenta Anul Cainelui de Pamant fiecare zodie din horoscopul chinezesc:SobolanAnul nasterii: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 si 2008.De obicei nu lasi nimic sa te deranjeze, sa-ti strice buna dispozitie si lupti pana la capat sa-ti atingi scopurile.…

- Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casa La fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar…

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Obiceiurile de dimineața te ajuta sa slabești sunt urmatoarele: Fa un duș cu apa calduța Chiar daca nu-ți place apa rece, ar trebui sa optezi pentru astfel de dușuri. Apa calduța spre rece stimuleaza metabolismul și accelereaza procesul de pierdere in greutate. In plus, crește nivelul…

- Daca nu stii exact ce zodie esti din zodiacul chinezesc, afla acum aici. Iata cum iti este ziua de Vineri 9 februarie 2018 in functie fluxul norocului si de energiile cosmice din zodiacul chinezesc, precum si recomandari de a folosi aceste energii in rezultate benefice pentru tine. Vezi…

- Conform celor cinci elemente chinezesti (pamant, apa, metal, foc, lemn), acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT. Fiind dominat de semn de Pamant, culoarea norocoasa a acestui an 2018 este Galben. Iata cum iti este ziua de Joi 8 februarie 2018 in functie…

- HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale sunt subiectele principale ale acestei zile. Primesti imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotarasti sa inchei o relatie, ori vei dori sa o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca…

- Iata 8 semne ca ghidul tau spiritual incearca sa te contacteze. Un mesaj special Ghidul spiritual ar putea folosi materialele scrise pentru a ajunge la tine. Ai citit vreodata ceva, pentru ca apoi sa auzi exact cuvintele citite? Ai subliniat un pasaj dintr-o carte sau revista, pentru a apoi sa o…

- Taur Toata lumea stie cat de mult detesti schimbarile, mai ales atunci cand ele au loc brusc in viata ta si nu stii cum sa reactionezi. Fara doar si poate, te asteapta o perioada plina de astfel de schimbari, in care cu un ochi vei plange, dar cu altul vei zambi. Desi esti genul de persoana care…

- Fostul premier al României a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa demisia șefului Guvernului Mihai Tudose."Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- INS: Inflatia a urcat la 3,3%, in decembrie 2017. Cu cat s-au scumpit alimentele Conform datelor comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), media generala a scumpirilor - inflatia - a fost, in decembrie 2017 fata de decembrie 2016, de 3,3%, iar fata de noiembrie a fost de 0,3%. „Preturile…

- Pentru ca acest lucru chiar sa fie posibil, e important sa incepi anul cu un mic plan, scrie libertatea.ro. 1. Eficientizeaza-ți casa Spre exemplu, pentru o incalzire excelenta a casei tale, la costuri mai mici, poți alege una dintre aceste centrale pe gaze. Sunt utile atat pentru incalzirea…

- O echipa de cercetatori sustine ca, pe o piatra gasita in Himalaya, se afla cea mai veche imagine cunoscuta care reprezinta o supernova. Timp de zeci de ani s-a crezut ca inscriptia de pe piatra, realizata cu aproximativ 3.600 de ani i.e.n. este o scena de vanatoare. Totusi, doua obiecte cioplite in…

- Toate lucrurile sunt facute din energie vibrationala. Unii oameni sunt constienti de energia care ii inconjoara si pot spune daca aceasta este ridicata sau scazuta. Pot simti vibratiile „bune" si cele „rele". Alti oameni nu poseda aceste capacitati.Iata cum iti dai seama ca si tu faci parte…

- Cadoul pentru consumatorii de energie este rezultatul ultimelor doua decenii a sute de miliarde de dolari investiti in energie regenerabila. Cea mai recenta etapa de preturi negative a fost rezultatul vremii calde, a brizelor puternice si a cererii scazute, tipice oamenilor care se aduna impreuna cu…

- Specialistii astrologi citati de Bustle spun ca suprapunerea zilei reprezentata de solstitiul de iarna si Mercur Retrograd este un eveniment astrologic ce se intampla o data la 350 de ani. In cea mai scurta zi din an, de solstitiul de iarna, pe 21 decembrie, Soarele intra in Capricorn la cateva…