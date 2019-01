BERBEC Orice actiune are si reactiune. Este un adevar de care trebuie sa tineti seama. Azi, nu trebuie sa criticati sau sa bombaniti. Lasati pe altii. Daca aveti sfaturi care va prisosesc, scoteti-le maine la iveala. Lucrati eficient! TAUR Loialitatea este intotdeauna de dorit, ca si trasatura de caracter! Ceea ce este insa esential, […] Horoscop – 28 ianuarie 2019 – Un pas inainte in plan profesional is a post from: Ziarul National