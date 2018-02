HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2018: Dragobetele se prelungeşte pentru unele zodii. Previziuni pentru duminică HOROSCOP BERBEC

Atmosfera din familie este extrem de vie, de animata, poate datorita unor planuri noi pe care fiecare il alimenteaza in felul sau. Cineva trebuie sa preia conducerea acestor planuri, si tu esti persoana cea mai potrivita pentru acest rol, deci asuma-ti cu bucurie responsabilitatea de a-i indruma pe toti ai casei intr-o directie avantajoasa pentru toata lumea. Se petrece ceva special intre peretii casei tale, telefoanele zbarnaie toata ziua, musafirii nu se mai opresc, deci poate fi o zi extrem de plina in evenimente de familie. Poate afli si vesti minunate despre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

