Horia Brenciu il va inlocui pe Florin Calinescu la “Romanii au talent”?

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu a declarat pentru Pagina de Media ca „Nu a fost dat afara de niciun Pro TV", ci a ales sa plece singur o perioada pentru ca a fost ales președinte al partidului verde, iar legea audio-vizuala interzice ca un membru de partid sa fie realizator de emisiuni de televiziune. Deși in codul…

- PRO TV a reusit sa detoneze bomba verii în televiziune. Pro TV l-a "furat" pe Horia Brenciu de la Antena 1, unde facea parte din juriul emisiunii "X Factor", si l-a readus la "Vocea Romaniei", în locul Andrei.

- Postul de televiziune Antena 1 a anunțat ca se afla „in plin proces de casting” pentru cel de-al noualea sezon al emisiunii X Factor. Producatorii show-ului au precizat ca vor veni cu o „structura inedita de juriu”, in contextul in Horia Brenciu va reveni la Pro TV ca antrenor la emisiunea „Vocea Romaniei”.…

- Ana Maria Pantaze a interpretat in finala Romanii au talent melodia Purple Rain a celebrului arist Prince. Ana Maria Pantaze, cea care a primit Golden Buzz de la juratul Mihai Petre, a reușit sa impresioneze din nou la show-ul Romanii au talent. "Nici acum nu am invațat notele muzicale. Cant dupa ureche",…

- Aris Negoița, supranumit Mowgli de Romania, a fermecat publicul in finala Romanii au talent, care a avut loc vineri seara, 31 mai 2019. Aris Negoița, care a primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș și de la Smiley la Romanii au talent, de la Pro TV, a dansat impecabil in finala show-ului. "Eu, un copil…

- Ieri seara a avut loc la ProTV prima semifinala a emisiunii Romanii au talent. In cadrul acesteia au fost alesi primii cinci finalisti care se vor lupta pentru marele premiu. .Astfel, in urma votului exprimat de public, concurentii care au fost alesi sa mearga in finala competitiei sunt: Ana Maria Pantaze,…

- Ana Maria Pantaze a fost fara reproș in prima semifinala Romanii au talent de la Pro TV. Pentru apariția ei, concurenta, care este croitoreasa, și-a facut singura ținuta. "Nu m-am gandit la o cariera in muzica. Sunt și voi ramane o fata simpla. Nu vrea sa ma schimb. Am vrut sa-mi fac singura rochița…

- ROMANII AU TALENT 2019. Anna Senger, o actrita din din Israel, a cantat la pian suspendata in aer, impresionand pe toata lumea. La sfarșitul prestației, acesta l-a cerut in casatorie pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT 17 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Se decid finalistii,…