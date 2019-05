Stiri pe aceeasi tema

- Scena Misterelor. Editia 6. Lupta pentru indicii se joaca pe striptease și cultura generala. Oana Roman și Dorian Popa se infrunta pentru o șansa in lus de a ghici vedeta de sub urmatoarea masca.

- Eheee...cand te cheama Dorian Popa, e clar ca iți poți permite orice aroganța! Paparazzii noștri mereu vigilenți și puși pe treaba l-au surprins pe celebrul artist in timp ce savureaza cu mare pofta pranzul in oraș, dar nu alaturi de iubita sa!

- Dorian Popa a avut prima reacție dupa ce aseara Instagram și Facebook a picat. Fanii l-au intrebat imediat daca a avut pierderi financiare, in urma problemelor care au durat cateva ore, avand in vedere miile de followersi pe care ii are pe saptamana. „Nu prea a avut cum sa ma afecteze pentru ca din…

- CRBL, Dani Oțil, Lidia Buble, Andrei Ștefanescu, Gelu Voicu și Marian Dragulescu sunt celebritațile care s-au ascuns in spatele maștilor joi seara, in cea de-a doua ediție a show-ului “Scena misterelor”, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Alaturi de el, in postura de co-prezentator s-a aflat cunoscutul…

- Momente grele pentru Dorian Popa! Cantarețul a fost implicat intr-un accident rutier in București și și-a avariat serios bolidul de lux. Din fericire, cantarețul se afla in afara oricarui pericol și totul a fost o ușoara tamponare in trafic, produsa chiar de el, din cauza faptului ca nu a mai putut…

- Pepe a venit cu un invitat surpriza și ne-a oferit detalii noi despre show-ul „Scena Misterelor”. Pepe a lansat de Ziua Indragostiților videoclipul piesei "Imi pasa". Melodia are un succes rasunator pe Youtube!

- Dorian Popa a intrat pe ultima suta de metri cu finalizarea lucrarilor la casa pe care o construiește de cațiva ani. Artistul susține ca in aceasta primavara iși va inaugura locuința. Dorian Popa și iubita lui, Claudia, au planuri serioase pentru 2019. Deși formeaza de ani buni un cuplu, indragostiții…