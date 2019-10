Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Carastelec in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe raza comunei au prins in flagrant doua persoane, o tanara de 24 de ani și un barbat de 30 de ani, ambii din comuna Carastelec. Cei in cauza transportau cu caruța cantitatea de 300 de kilograme de porumb.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta au descins la locuintele a patru membri unui grup infractional, de unde au ridicat droguri, bani si mai multe obiecte si acte cu valoare probatorie. Cei patru au fost arestati in Centrul de Retinere si Arestare…

- Ziarul Unirea Doi tineri din Blaj, cercetați pentru furt. Au fost surprinși cu 250 de kg de struguri sustrase de la o ferma viticola Doi tineri au fost depistați de catre polițiștii din Blaj, dupa ce au furat aproximatic 250 de kilograme de struguri dintr-o parcela a unei ferme viticole. Intreaga cantitate…

- O fata de 16 ani a fost rapita de pe strada de trei tineri care o pandeau din masina, in timp ce mergeau incet pe sosea, langa trotuar. La un moment dat, unul dintre ei a tras-o pe fata in masina si au demarat in tromba. Dupa aproximativ 700 de metri, ei au oprit masina si au lasat-o pe fata sa coboare,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au descins intr-un caz de trafic de minori, vizati fiind doi buzoieni. Din cercetari a reieșit faptul ca, incepand cu noiembrie 2018, 2 barbați, in varsta de 37, respectiv 34 de ani, ar fi recrutat…

- In urma activitaților intreprinse, in cursul zilei de ieri polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni au identificat trei persoane (in varsta de 27, 17 si 11 ani) din municipiul Lupeni, banuite de comiterea unei infractiuni de furt calificat. In cercetarilor efectuate, politistii…