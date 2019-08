Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a fost invinsa de formatia daneza TTH Holstebro cu scorul de 23-21 (10-9), duminica, in finala turneului Annliz Cup de la Skoevde (Suedia). CSM, fara vedeta norvegiana Nora Mork, menajata, a avut 9-6, in minutul 19, dar a intrat la vestiare condusa cu 10-9. La…

- CSM Bucuresti va juca, duminica, finala turneului feminin de handbal Annliz Cup, de la Skoevde (Suedia), dupa ce s-a impus sambata in fata formatiei suedeze IK Saevehof cu 20-18 (12-10). Golurile ''tigroaicelor'' au fost reusite de Itana Grbic 5, Nora Mork 4, Crina Pintea…

- Echipa feminina CSM Bucuresti de handbal a ocupat locul 4 la turneul Wittlicher Cup, din Germania, duminica, dupa ce a fost invinsa in finala mica de Bayer 04 Leverkusen cu scorul de 26-18 (15-7). Potrivit paginii de Facebook a ''tigroaicelor'', golurile au fost marcate de Claudia Constantinescu…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a calificat, sambata, in finala turneului Wittlicher Cup (Germania), dupa 21-20 cu Buxtehuder SV si 21-21 (9-7) cu Bayer 04 Leverkusen, potrivit paginii de Facebook a clubului. In al doilea meci, pentru ''tigroaice'' au marcat Crina Pintea 11…

- CSM Bucuresti a castigat la limita, cu 21-20 (7-9), primul sau meci din cadrul turneului feminin de handbal Wittlicher Cup, sambata, cu formatia germana Buxtehuder SV, potrivit paginii de Facebook a clubului bucurestean.Crina Pintea, cu 7 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a ''tigroaicelor''. Pentru…

- CSM București nu poate fi vazuta de fanii sai in niciun meci de pregatire in Romania pana la startul oficial. Cristina Neagu, Lekic, Nora Mork și compania au programate doar trei turnee in strainatate. ...

