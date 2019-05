Hai la vot! Adevarata miza a alegerilor pentru Parlamentul European Adevarata miza a alegerilor pentru Parlamentul European nu este legata de distributia voturilor intre partidele democratice, pro-europene, ci despre drumul de viitor al UE. Pentru ca pentru prima data de la insasi infiintarea ei, UE este la o rascruce si in fata noastra, ca europeni, sunt doua drumuri.



Primul, cel greu dar corect, este cel al mentinerii UE, al prezervarii ei, efectuand reparatiile necesare. Mai multe politici europene trebuie imbunatatite, mai multe mecanisme europene trebuie eficientizate. Mai mult decat orice trebuie aparate valorile europene.



Celalalt drum,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Meda sau Partea nu prea fericita a lucrurilor”, de Emanuel Parvu, va fi proiectat in cadrul evenimentului Saptamana cinematografiei europene in Portugalia, potrivit news.ro.Cinema Trindade din Porto gazduieste, in perioada 16 - 22 mai, Saptamana cinematografiei europene, eveniment…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, precum si pentru unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si a referendumului national…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, candidatul PNL pentru inca un mandat, a declarat marti, la Targoviste, intr-o conferinta de presa, ca prioritatea PNL in Parlamentul European va fi simplificarea procedurilor de absorbtie a fondurilor europene potrivit Agerpres. Muresan a fost prezent, marti,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, candidatul PNL pentru inca un mandat, a declarat marti, la Targoviste, intr-o conferinta de presa, ca prioritatea PNL in Parlamentul European va fi simplificarea procedurilor de absorbtie a fondurilor europene. Muresan a fost prezent, marti, in judetul Dambovita,…

- "In fiecare din cele 100 de zile de mandat, Guvernul Romaniei a dovedit eficienta, determinare si capacitatea de a gasi solutii bune pentru cetatenii europeni. Ministrii PSD - ALDE au coordonat dosare dificile, unele dintre ele amanate din mandatele presedintiilor precedente, le-au negociat si le-au…

- PES activists Romania susține ca Guvernul condus de Viorica Dancila este angajat intr-un dialog cu instituțiile europene, iar PSD și-a respectat mereu angajamentele fața de social democrații europeni.Citește și: ATAC dur al lui Ludovic Orban la Mihai Gadea: O atitudine de grobian, total lipsita…

- Marian-Jean Marinescu este vicepreședinte al Grupului PPE din anul 2007 și europarlamentarul roman cu cel mai mare numar de dosare legislative. Activitatea sa in Parlamentul European a adus Romaniei urmatoarele beneficii: accesul la aproximativ 1 miliard de euro pentru proiecte de infrastructura…