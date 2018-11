Guvernul mimeaza Testul IMM! A decis diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechime fara consultarea mediului de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta aduce modificari la Codul muncii si introduce notiunea si definitia salariului minim diferentiat. Dupa ce aceasta ordonanta va fi publicata in Monitorul Oficial, va fi data o Hotarare de Guvern in care sa fie mentionate sumele si probabil si data aplicarii masurii. „Guvernul a aprobat o ordonanta…

- Majorarea salariului minim, in functie de studii si de vechime, intra in vigoare de la 1 decembrie 2018, a decis Guvernul in sedinta de vineri, The post Guvernul a decis: salariul minim majorat si diferentiat in functie de studii si vechime, de la 1 decembrie appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres.roOUG aduce modificari la Codul muncii si introduce definitia de salariu…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale, potrivit Agerpres.Citeste si Traian Basescu a parasit sediul DNA dupa o audiere…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici s au intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le a fost prezentat proiectul de Hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim brut garantat in plata pe economie:…

- Devansarea termenului pentru majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie 2019, la 1 noiembrie 2018, arata faptul ca Guvernul nu mai are bani si pune presiune suplimentara pe mediul privat. Majorarea salariului minim aduce mai multi bani la buget, dar...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.