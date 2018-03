Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in ultimii 85 de ani, o țara din Europa se confrunta cu o greva de proporții a angajaților de la stat. Ultima data cand funcționarii din Andora au facut greva a fost in 1993. Principatul Andorra se confrunta cu prima greva a funcționarilor publici din ultimii 85 de ani, titreaza France24…

- Sute de salariati din serviciul public al Andorrei au inceput joi o greva contra unei reforme a functiei publice, marcand astfel prima miscare sociala in acest principat din 1933, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Greva, ce vizează obţinerea retragerii acestei reforme aflate pe punctul…

- Surse GSP au declarat ca MTS a achiziționat un soft pentru servicii financiare din fonduri nerambursabile, iar acest soft nu funcționeaza. In acest moment MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate. Conform surselor noastre, angajații MTS vor continua…

- Anunțul mai mult decat atractiv a venit din partea unei agenții de plasare de personal medical. O farmacie online din Marea Britanie recruteaza medici de familie romani, care vor sa lucreze din tara noastra, online si cu norma partiala, pe salarii de peste 5.000 de lire sterline pe luna. …

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Miercuri, 7 martie 2018, biologii, biochimistii si cimistii de la Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea au intrat in greva spontana intre orele 9:00 – 11:00. Motivul invocat este grila de salarizare. „In data de 14.02.2018, 652 de biologi, biochimiști și chimiști din sistemul…

- Noua angajați de la Știucani, apaținnand Carierei Roșiuța, au intrat de scurt timp in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Angajații sunt nemulțumiți de clasele de salariazare primite de la companie. Unii dintre greviști nu au primit nicio calsa deși au salarii mai mici decat…

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat se traduce printr-o scadere a veniturilor nete în cazul unor categorii de bugetari, iar cei afectati se vor adresa instantelor de judecata pentru recuperarea prejudiciilor, spune pentru ZF.

- Cresterile salariale anuntate de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in domeniul medical sunt privite cu suspiciune de reprezentantii sistemului sanitar. „Ziarul de Iasi" a cerut opiniile unor directori de spitale si lideri de sindicat despre prevederile legii salarizarii unitare in domeniu. Profesionistii…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Modificarile legislative din ultimul timp au condus la scaderea veniturilor a mii de persoane din sistemul de invatamant superior, existand si posibilitatea reala ca universitatile sa fie nevoite sa renunte in curand la serviciile unor angajati, asa ca se vorbeste tot mai apasat despre declansarea unor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei...

- Situație inedita la Geneva: funcționarii ONU au declanșat luni prima greva in istoria organizației. Ei au protestat fața de recentele reduceri de salarii. Conflictul de munca a durat doar doua ore dar a fost suficient pentru a perturba o serie de intalniri ale secretarului general al Națiunilor Unite.…

- Salariații Agenției pentru Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) Salaj și din alte 41 de centre teritoriale naționale se simt, in continuare, profund nedreptațiți de scaderile salariale cauzate de ilegalitațile ce se fac prin incadrarile diferite ale celor de la centru (APIA București) fața de…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta. "Din…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii. „La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state de plata.…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Dupa greva din toamna, sindicatul Transloc din OTL nu s-a mai impacat cu conducerea societații, și nici cu cea a Primariei Oradea. Joi, șefii sindicatului Transloc au convocat intalniri cu colegii lor, in depoul OTL. Noile nemulțumiri se leaga de plafonarea concediului de odihna la 25 de…

- Legea salarizarii a creat haos atat in sistemul de stat, cat și in cel privat. Mai mulți angajați au primit, pe luna ianuarie, salariile cu mult diminuate. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare.

- "Cerem Guvernului responsabilitate, altfel se va face direct raspunzator de protestele de strada, pe care membrii de sindicat sunt pregatiti sa le inceapa", a spus presedintele FSLI. FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenta a masurilor reparatorii in cazul salariatilor incadrati part-time sau cu fractiuni…

- Potrivit celor mai recente estimari ale BNS, intre 30 000 si 50 000 de angajati din sectorul public sunt afectati in mod direct de "experimentele fiscale si cele de politica salariala practicate de actuala coalitie", iar peste doua milioane de angajati din mediul privat "sunt deja victime sigure…

- • GAURA in BUGET de 15 miliarde de lei, la o singura primarie Majoritatea primariilor din județ au probleme mari cu bugetele locale inca de la inceputul anului. Abia le ajung banii sa achite salariile angajaților. La Prigoria, cu banii colectați din taxele și impozitele locale se…

- Marian Pescaru, liderul Sindicatului Salariaților Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale(ELCFU) Motru, a anunțat miercuri la sediul executiv al Complexului Energetic Oltenia ca va intra in greva foamei daca angajații unitații din care face parte nu vor primi și ei sporul de fidelitate. Liderul…

- Dintre declaratiile Olgutei Vasilescu: Angajatii n-au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul; Angajatorii n-au legatura cu statul. Este o confuzie generala, cred ca foarte putini dintre moderatori si cei care au discutat zilele acestea legea salarizarii au si ciitit legea; Este redifuzata o declaratie…

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti intr o conferinta de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariatii din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contributiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea, informeaza Antena3.ro. Iata…

- Noua lege a salarizarii și masura trecerii contribuțiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat și in sectorul privat. De exemplu, afectați sunt greferii cu vechime mai mare de 15 ani, care vor pierde la salariu sume de pana la 500 de lei. Reduceri de salarii…

- Legea salarizarii si revolutia fiscala ii duc in pragul grevei pe dascalii din judetul Gorj. Sindicatele din educatie ameninta cu protestele, dupa ce noile masuri din domeniul fiscal au redus salariile, in loc sa le creasca, asa cum promisesera guvernantii.

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Federatia Nationala Sindicala PROJUST anunta ca va declansa actiuni de protest, in cazul in care, in zilele urmatoare, nu vor fi identificate solutii pentru problemele privind scaderile salariale ale grefierilor, prin punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului…

- „Cred ca stirea momentului ar trebui sa fie cu totul si cu totul alta. Aseara, in declaratia telefonica pe care a facut-o, ministrul Muncii, doamna Vasilescu, comunica urmatorul lucru: la 1 februarie, in Revisal se modificasera prin acte aditionale, in conformitate cu prevederile Ordonantei 79, cea…

- Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, susține ca pentru mai bine de 2 milioane de angajați din mediul privat nu au fost inca inregistrate acte adiționale privind majorarea salariilor brute astfel incat sa fie inclusa trecerea contribuțiilor sociale de la

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Angajatii germani vor salarii mai mari, dar si mai mult timp liber pentru a avea grija de familiile lor. Mii de membri ai sindicatului IG Metall, cel mai mare din industria metalurgica din Germania si unul dintre cele mai mari din Europa, s-au aflat in greva totala intre 31 ianuarie si 2 februarie,…

- Sunt în aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, în cel mai bun caz, foarte mici. „8000…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, joi, ca da un ultimatum Guvernului pentru a gasi solutii problemelor din sistem. Printre acestea se numara si lipsa pazei in scoli, Simion Hancescu precizand ca "orice drogat poate intra intr-o scoala si omori un elev", potrivit MEDIAFAX.Reprezentantii…

- Primarul municipiului Galati afirma ca salariile de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul Primariei municipiului Galati vor fi mentinute la acelasi nivel al salariului net, pe care l-au inregistrat la sfarsitul lui 2017. Intrucat contributiile datorate de catre angajat,…

- Va reamintim, sindicaliștii din STPT au mers sa depuna un memoriu, la inceputul acestei saptamani, la primarie. Ei s-au plans ca nu și-au mai primit salariile de doua luni și le-au dat un ultimatum celor responsabili: 24 ianuarie. Cum 24 ianuarie a fost zi de sarbatoare, iar bancile nu au…

- Profesorii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile cu cateva zile intarziere. Angajații din invațamantul brașovean isi vor primi banii in data de 14, nu in data de 10 a fiecarei luni, cum era pana acum, a anuntat Ministrul Educatiei Naționale (MEN) , Liviu Pop, pe Facebook. Aceasta se datoreaza…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Toți cei 26 de angajați ai Clubului Pandurii Targu Jiu sunt in concediu de odihna in aceasta luna. Neplatiți de trei luni, salariații se gandesc la ce e mai rau. Pe 17 ianuarie se va stabili daca gruparea de fotbal intra sau n...

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica.

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista ‘o echilibrare’, iar ‘excesele’ nu se vor mai regasi. ‘Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat,…

- Guvernul a aprobat un Memorandum pentru declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete…

- Pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla un memorandum cu tema "incadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor care au angajati ce beneficiaza de scutiri in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in…

- Aproximativ 2.000 de angajați ai fabricii Ford Craiova au declanșat, joi la pranz, un protest spontan, nemulțumiți de negocierile din contractul colectiv de munca, document care nu a fost semnat inca. La aceasta ora, muncitorii au intrat in fabrica, dar nu au reluat lucrul. Muncitorii fabricii de autoturisme…

- O parte dintre muncitorii de la uzina Ford din Craiova au intrat joi in greva, a doua zi dupa ce patronatul a incheiat cu sindicatele un nou contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire…

- Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire la contractul colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. In legatura cu trecerea contributiilor de la angajator la angajati, reprezentantii companiei sustin ca au identificat solutiile ”adecvate…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford s-au inteles in privina semnarii Contractului Colectiv de Munca. Salariul brut al angajatilor va creste de anul viitor, iar astfel nu o sa fie afectat absolut deloc netul.