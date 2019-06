Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua corpuri au fost gasite luni, in apropiere de Matamoros, in statul mexican Tamaulipas, potrivit unui raport al justitiei mexicane la care AFP scrie ca a avut acces. Fotografii in care apar cadavrele tanarului si copilului plutind cu fata in jos, la malul mexican al fluviului, au socat puternic…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat, marti, ca Garda Nationala are dreptul legal de a retine migranti la granita cu SUA insa nu a primit ordine in acest sens, relateaza Reuters potrivit news.ro.Raspunzand la o intrebare cu privire la fotografii in care ofiteri ai Garzii…

- Aeroportul “Stefan cel Mare” construieste un nou terminal, investitie necesara in conditiile cresterii considerabile a numarului pasagerilor in ultimii ani. Cu ocazia sezonului estival, s-au adaugat opt curse / saptamana, respectiv curse charter: Antalya (Turcia) - cinci curse / saptamana, Hurghada…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat o redeschidere partiala a granitei cu Columbia, inchisa de guvernul sau in februarie, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Maduro a inchis granitele cu Columbia si Brazilia pentru a evita aducerea in tara a ajutoarelor umanitare sustinute de…

- Papa Francisc a declarat luni, aflandu-se in vizita in Bulgaria, ca suferinta migrantilor si a refugiatilor este „crucea pe care trebuie sa o poarte umanitatea”, noteaza Reuters potrivit news.roCoalitia de centru dreapta aflata la guvernare in Bulgaria, care include trei partide nationaliste…

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter.El a acuzat Mexicul…

- In ultimele trei zile, fortele de securitate din orasul turc Edirne au retinut peste 950 de persoane, in marea lor majoritate iranieni si afgani, care credeau ca li se va permite sa intre pe teritoriul Greciei si, astfel, in Uniunea Europeana.Unul dintre cei retinuti, un iranian, a declarat…

- Pentru ca litoralul turcesc este foarte cautat de turiștii clujeni in acest sezon, mai ales pentru serviciile sale all inclusive, agenția Paralela 45 va opera, in afara de charterele sale spre Antalya și o cursa catre Bodrum.