Grădina zoologică din Copenhaga a primit o pereche de urşi panda cedaţi de China Gradina zoologica din Copenhaga a primit miercuri, in cadrul unei ceremonii oficiale prezidate de regina Margareta a II-a, prima sa pereche de ursi panda, in baza unui acord de cesiune incheiat intre Danemarca si China, relateaza EFE.



Ursuletii, care au ajuns saptamana trecuta in capitala daneza, au fost cedati pentru o perioada de 15 ani contra unei sume de aproximativ 100 de milioane de coroane daneze (13 milioane de euro). Foto: (c) MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK / EPA Regina Margareta a II-a este cea care a facut posibil acest gest cu prilejul vizitei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

