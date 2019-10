Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in componenta Denisa Golgota, Ioana Crisan, Carmen Ghiciuc, Maria Holbura si Ana Maria Puiu, a incheiat calificarile de vineri seara cu un total de 151.895 puncte, pe locul 8. Urmeaza inca o subdiviziune, iar sambata ultimele sase din calificari, astfel ca sansele echipei tricolore la JO…

- Romania a incheiat calificarile de vineri seara cu un total de 151.895 puncte, pe locul 8. Urmeaza inca o subdiviziune, iar sambata ultimele sase din calificari, astfel ca sansele echipei tricolore la JO sunt aproape nule. Notele obtinute de gimnastele tricolore au fost: Paralele: Carmen Ghiciuc 11.466,…

- Echipa feminina de gimnastica a României, în componenta Denisa Golgota, Ioana Crisan, Carmen Ghiciuc, Maria Holbura si Ana Maria Puiu, a încheiat, vineri, calificarile la CM de la Stuttgart, pe locul 8, dupa cinci subdiviziuni. De la CM2019, pentru JO de la Tokyo sunt disponibile noua…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei, in componenta Denisa Golgota, Ioana Crisan, Carmen Ghiciuc, Maria Holbura si Ana Maria Puiu, a incheiat, vineri, calificarile la CM de la Stuttgart, pe locul 8, dupa cinci subdiviziuni. De la CM2019, pentru JO de la Tokyo sunt disponibile noua locuri, iar…

- 11 zile de sarbatoare a artelor spectacolului * 500 de participanți * invitați din 28 de țari * exclusivitați naționale * 74 de reprezentații * peste 100 de evenimente in 20 de spații din oraș Ediția 2019 a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași (29 septembrie – Prolog, 1-2…

- Echipa de gimnastica senioare a Romaniei se afla la Stutgart, in Germania pentru participarea la Campionatul Mondial. Vor incerca sa reinnoade șirul victoriilor stralucite la marile competiții ale gimnasticii mondiale șase fete: Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc, Maria Holbura, Ioana Crișan, Ana Maria…

- Riscurile negative s-au intensificat, a apreciat marti Fondul Monetar International (FMI), care se asteapta acum la o crestere a economiei globale de 3,2% in 2019 si de 3,5% in 2020, un declin de 0,1 puncte procentuale pentru cei doi ani fata de previziunile din aprilie. Este a patra inrautatire…

- Cum vrea statul sa scape marii datornici de debite Submarinele Barracuda și poziția Franței in clubul marilor puteri navale (SUA, Rusia și China) Franța, in topul marilor investitori in Romania in ultimii 10 ani Aplica și fii admis la studii in strainatate in doar 30 de minute FiecareVot, raport despre…