Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, nu a renunțat la ideea de a transfera doi fundași centrali, fiind nemulțumit de evoluția jucatorilor din defensiva la meciul cu Dunarea Calarași, 1-1. Patronul FCSB incearca sa-l transfere acum pe Iulian Cristea,24 de ani, de la Gaz Metan Mediaș, care din vara va deveni jucatorul…

- Gigi Becali anunta ca-l va transfera la FCSB pe fundasul Alexandru Pascanu de la Leicester. Fundasul central in varsta de 20 de ani ar urma sa ajunga la FCSB in vara. "Il voi lua pe Pascanu la vara. Am vorbit cu cineva de la echipa nationala, mi-a spus ca Pascanu si Rus sunt foarte buni, dar…

- FCSB // Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a reluat discuțiile privind transferul lui Alexandru Pașcanu, 20 de ani, fundașul lui Leicester, pe care spera sa-l aduca in vara. „Il voi lua pe Pașcanu in vara. Am vorbit cu cineva de la echipa naționala, mi-a spus ca Pașcanu și Adrian Rus (n.r.…

- "Noi am pierdut marca inregistrata. Acum, ne judecam pe marca notorie. Conform legii europene, o marca notorie nu trebuie inregistrata. Ei au o marca, dar careia i-a expirat dreptul. Daca nu o folosesti cinci ani, iti expira dreptul de folosinta. Noi avem o marca de notorietate, 'Steaua Bucuresti',…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, marti, solicitarea FCSB ca marca Steaua, aflata in proprietatea CSA Steaua, sa fie anulata, insa chiar si asa Gigi Becali a sustinut ca a castigat procesul deoarece anumite petite nu au fost inca judecate. Lovitura de teatru in litigiul pentru MARCA STEAUA.…

- Echipa naționala a Romaniei va disputa ultimele doua partide din grupa de Liga Națiunilor, cu Lituania, pe 17 noiembrie, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”, de la ora 21:45, și cu Muntenegru, pe 20 noiembrie, la Podgorica, de la ora 20:45, ora locala. In perspectiva acestui prim joc, care se va juca…

- Dupa ce primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a inchis Arena Naționala (Detalii AICI) Gigi Becali a propus sa achite el schimbarea gazonului. "Pentru moment o sa jucam la Pitești. Eu nu cer favoruri Gabrielei Firea, chiar daca e fina mea. Imi e jena. Dar am vazut ca poate pune acum un gazon, care…