Gigi Becali a confirmat noul antrenor de la FCSB. Mihai Teja este alesul

Gigi Becali, patronul FCSB, a confirmat ca Mihai Teja, 40 de ani, va fi noul antrenor al echipei ros-albastre. "Da, Mihai Teja este alesul. El va fi noul antrenor. Cred ca va semna pe un an si jumatate. Inca nu am discutat detalii legate de salariu", a declarat Gigi Becali. Mihai Teja a lucrat in acest sezon la Gaz Metan Medias, locul 8 din Liga 1, iar de-a lungul carierei a mai antrenat la U Cluj, Romania U21, Dinamo, si Pandurii. Teja a mai a fost an (...)