Gibraltar: Au fost eliberați cei patru ofițeri ai petrolierului iranian Grace 1 Capitanul și cei trei ofițeri iranieni care au fost arestați saptamâna trecuta în largul Gibraltarului și suspectați ca se îndreptau spre Siria, încalcând sancțiunile, au fost eliberați vineri, a declarat poliția teritoriului britanic, conform AFP.

"Cei patru membri ai echipajului Grace 1, arestați de poliția regala din Gibraltar, au fost eliberați pe cauțiune fara acuzații" împotriva lor, se afirma în comunicat.

"Ancheta este în curs de desfașurare, iar Grace 1 ramâne imobilizata", a precizat poliția.



Capitanul…

Sursa articol: hotnews.ro

