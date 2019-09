Operatorul Starbucks readuce Burger King in Romania, cu o investitie initiala de 3,5 milioane de lei

AmRest, operatorul Starbucks, KFC si Pizza Hut, readuce in Romania brandul Burger King, cu o investitie de 3,5 milioane de lei in primul lor restaurant din tara, in Mega Mall. Urmatorul magazin va fi… [citeste mai departe]