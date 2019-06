Stiri pe aceeasi tema

- Presa apropiata Guvernului de la Budapesta continua atacurile la adresa Europei, manipulandu-și publicul. Duminica seara, o televiziune a folosit o falsa fotografie in care apare președintele Romaniei, scrie Deutche Welle pe pagina sa de Facebook. ”Jean Claude Juncker sarutandu-l pe gura pe…

- Statul Washington, situat in nord-estul Statelor Unite, a devenit primul stat american care a legalizat transformarea ramasitelor umane in compost, in vederea hranirii solului, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Legea a fost promulgara marti de catre guvernatorul statului Jay Inslee, un candidat…

- PNL ar lucra la o strategie de schimbare a Guvernului PSD-ALDE, imediat dupa europarlamentare, daca PNL va confirma in acest scrutin si va face un scor bun, daca acest scor va fi foarte aproape de cel al PSD, potrivit Antena 3. Liberalii spun ca, dupa aceste alegeri europarlamentare, pot incerca…

- Liberalii vor sa se bata cu adevarat, pe rețelele de socializare, cu cei de la USR-PLUS. Dupa ce PSD și-a facut departament special de online, cei de la PNL vin cu o noua politica.Citește și: NUCLEARA din PSD: Dancila i-a predat lui Iohannis hațurile Guvernului pentru 60 de zile? / ANALIZA…

- Liberalii considera ca Guvernul Dancila "trebuie restructurat in ansamblul sau", a declarat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban. "In privinta asa zisei restructurari guvernamentale, remanieri guvernamentale, ca nici nu mai stim exact despre ce este vorba, PNL are o singura pozitie: Guvernul…

- Astazi au aparut in Monitorul Oficial al Romaniei normele de aplicare a legii 167/2018, prin care primariile vor putea sa inființeze direct rețele de distribuție a gazelor naturale, fara a mai avea nevoie de aprobarea Ministerul Energiei și a Guvernului. Este o masura legislativa care fost propusa și…

- Șeful statului Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu liberalii, marți de la ora 16.00, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Liderii PNL au întrevederi regulate cu președintele pentru a discuta despre coordonarea strategiei de campanie sau la referendumul pe justiție.La…

- Presedintele Iohannis, solicitare pentru o noua consultare in Parlament Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita Parlamentului o noua consultare pentru a largi aria de cuprindere a referendumului ce va avea loc pe 26 mai. Seful statului a atras atentia executivului sa nu mai emita…