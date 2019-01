Stiri pe aceeasi tema

- Ce cadou de Sarbatori! Secretarul general al MTS, Ion Cristinel Rujan, a semnat anunțul concursului caștigat chiar de soția sa, Adina Teodora Rujan. Cei doi sunt colegi și la Universitatea "Constantin Brancuși" din Targu Jiu, instituție publica, unde el este cadru didactic, fiind doctor in drept,…

- Charlotta Turner este profesor universitar de chimie analitica la Universitatea Lund din Suedia. Barbatul a povestit ca in 2014 a primit un mesaj de la unul dintre studentii sai, Firas Jumaah, care i-a...

- Așa ceva mai rar vezi. Doi barbați din Rusia au fost surprinși cum incercau sa urce un sicriu intr-un metrou. Nu se știe daca acesta era gol sau cineva era in interiorul coșciugului, insa imaginea a starnit un val de reacții de la internauți.

- Edi Iordanescu a fost antrenor la CFR Cluj doar o luna și jumatate. A fost deranjat de apariția informațiilor ca ar putea fi demis la presiunea grupului de jucator și a fost gata sa semneze un act incredibil: ar fi returnat toți banii daca echipa nu ar fi caștigat titlul anul acesta. "Știam ce ma așteapta…

- Într-o miscare extraordinara, prima doamna Melania Trump a solicitat public marti demiterea unui înalt oficial al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, relateaza The Associated Press, preluat de Mediafax.

- Incredibil, dar adevarat! Tragedia in care patronul clubului de fotbal Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, si-a pierdut viata ar fi putut avea urmari mult mai grave, daca pilotul elicopterului prabușit nu ar fi facut eforturi de a minimiza pagubele.

- Barcelona s-a impus categoric in derby-ul cu Real Madrid, 5-1, dupa un meci dominat autoritar de echipa lui Ernesto Valverde. Marca a dezvaluit un moment care nu a fost surprins de camerele TV. Fanii Barcelonei il injurau pe capitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos, numindu-l "fiu de curva". In acel…

- Inconștiența unor parinți din Gorj atinge cote maxime. Aceștia au aparut pe un site de socializare in timp ce iși plimbau copilul aflat in carucior, iar ei in mașina. Toata isprava este filmata chiar de catre mama micuțului, careia i se pare foarte amuzant momentul și nu unul periculos.…