Germania va despăgubi aproximativ 8.000 de români supraviețuitori ai Holocaustului, care trăiesc în Israel Într-o decizie istorica, guvernul german a aprobat joi recunoașterea a aproximativ 8.000 de cetațeni români care traiesc în Israel ca supraviețuitori ai Holocaustului, o decizie care le permite sa primeasca o remunerație lunara și o despagubire retroactiva, o suma care ar putea sa ajunga la miliarde de shekeli, relateaza Jerusalem Post.

Inițiata de Ministrul israelian pentru Egalitate Sociala, Gila Gamliel, decizia Guvernului german înseamna ca acele persoane recunoscute ca supraviețuitoare ale Holocaustului vor primi compensații retroactive și o pensie lunara.

De… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara va debuta o interesanta competiție destinata fotbalului județean din zona Moldovei. Este vorba de Cupa „Ștefan Cel Mare", o intrecere care va reuni la start selecționatele județelor Suceava, Vaslui, Iași, Neamț, Bacau, Botoșani, Galați și Vrancea. Prima ediție a ...

- Peste 40 de localitați din 22 de județe au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de inundații, fiind blocate mai multe drumuri județene și naționale din cauza apei și a alunecarilor de teren. Potrivit MAI, au fost transmise mesaje de avertizare prin Ro-Alert în 13 județe. „În…

- Vizita de astazi a Vioricai Dancila (d) la Zalau de astazi a fost marcata de o noua gafa. Premierul Romaniei s-a aflat pentru cateva ore in Zalau, unde a vizitat mai multe obiective. In cadrul unei conferinte de presa, Viorica Dancila l-a numit „președintele municipiului” pe primarul orașului, scrie…

- Ministrii europeni de Finante vor lua vineri o pauza de la marile afaceri globale, pentru a incerca sa rezolve o problema mult mai provinciala: bauturile alcoolice obtinute din fructele recoltate din gospodariile taranilor, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg. Romania, renumita…

- „Tupeu maxim. Carmen Dan recidiveaza in folosirea abuziva a functiei de ministru de Interne impotriva unor cetateni care protesteaza pasnic si trece de la folosirea fortei impotriva lor, asa cum s-a intamplat anul trecut la mitingul din 10 august, la amenintari cu plangeri penale care sa-i bage in…

- Viorica Dancila susține ca este foarte rezistenta la proteste, chiar daca a fost "cel mai jignit prim-ministru". Dancila a mai spus ca președinția Romaniei la Consiliul Europei "este cea mai de succes", dar ca scandalurile de pe scena politica șterg aceste realizari. Viorica Dancila a fost huiduita…

- Adolescenta de 15 ani din Vaslui diagnosticata cu meningita meningococica și care a fost transportata in coma in Iași a murit in spital. Fata, care provine dintr-un centru al Directiei pentru Protectia Copilului, a fost internata inițial la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, cu suspiciune de colica…